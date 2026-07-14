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Crvena zvezda zna prvog protivnika u Evropi: Biće apsolutni favorit u 2. kolu kvalifikacija

Crvena zvezda zna prvog protivnika u Evropi: Biće apsolutni favorit u 2. kolu kvalifikacija

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Fudbaleri Crvene zvezde do kraja jula igraju dva meča protiv ekipe Larn iz Sjeverne Irske, u okviru drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Crvena zvezda igra protiv Larna iz Sjeverne Irske Izvor: Stephen Hamilton/Inpho / imago sportfotodienst / Profimedia

Crvena zvezda će u drugom kolu kvaifikacija za Ligu šampiona igrati protiv Larna, najboljeg tima Sjeverne Irske u prethodnoj sezoni. Nakon što je Larn bio bolji od ekipe Tre Fjori u San Marinu (1:0), ulogu apsolutnog favorita opravdali su i na svom terenu (2:1) u revanšu - iako nije bilo lako koliko su očekivali.

Gosti iz San Marina stigli su do prednosti u 11. minutu susreta, kada je Pjetro Menguči pogodio mrežu domaćeg tima. Tada je vjerovatno bilo malo panike u redovima tima iz Sjeverne Irske, ali su stvari brzo stale na svoje mjesto.

Već u 25. minutu je Met Ridli poravnao rezultat, a Dan Bent je sa bijele tačke u 69. minutu riješio pitanje pobjednika. Nekoliko minuta ranije je Simone Rea dobio drugi žuti karton, pa su gosti meč priveli kraju sa igračem manje.

Ni sa podjednakim brojem fudbalera nisu mogli da pariraju, pa je nakon preokreta bilo jasno da je ovaj dvomeč rezultatski odlučen. Larn je vjerovatno i sačuvao malo goriva jer njega u narednoj rundi čeka uloga autsajdera - Crvena zvezda će protiv šampiona Sjeverne Irske biti apsolutni favorit u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Prvi mečevi drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona su 21. ili 22. jula i tada će Crvena zvezda gostovati u Sjevernoj Irskoj. Srpski šampion će u revanšu biti domaćin, a Larn će u Beogradu gostovati 28. ili 29. jula.

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Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Liga šampiona Larn

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