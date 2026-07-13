logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Na Marakani presjekli: Crvena zvezda prodala perspektivnog igrača

Na Marakani presjekli: Crvena zvezda prodala perspektivnog igrača

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Mladi golman Vuk Draškić nastaviće karijeru u OFK Beogradu.

Vuk Draškić nastaviće karijeru u OFK Beogradu Izvor: MN PRESS

Talentovani srpski golman Vuk Draškić napustiće Crvenu zvezdu i preći u OFK Beograd. Iako je prvobitna ideja bila pozajmica, perspektivni čuvar mreže je ipak dogovorio višegodišnju saradnju sa klubom sa Karaburme, prenosi "Merdian sport".

Srpski šampion će zadržati 50 posto od sljedećeg transfera golmana koji nastupa za omladinsku reprezentaciju Srbije. Draškić je Zvezdino dijete, rođen je 2007. godine, a priliku da debituje za prvi tim je dobio prošle sezone na meču sa Novim Pazarom kada je Mateus doživio povredu.

Ipak, nikada nije dobio pravu šansu na Marakani, pa je minute tražio u Grafičaru i OFK Beogradu, dok mu je zimus stopirana pozajmica u Železničar zbog činjenice da je u sezoni već nastupao za dva kluba.

Pretpostavlja će da će na Karaburmi dobiti puno povjerenje Jovana Damjanovića i da će biti prva opcija na golu.

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC