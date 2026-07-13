Na Marakani presjekli: Crvena zvezda prodala perspektivnog igrača

Mladi golman Vuk Draškić nastaviće karijeru u OFK Beogradu.

Izvor: MN PRESS

Talentovani srpski golman Vuk Draškić napustiće Crvenu zvezdu i preći u OFK Beograd. Iako je prvobitna ideja bila pozajmica, perspektivni čuvar mreže je ipak dogovorio višegodišnju saradnju sa klubom sa Karaburme, prenosi "Merdian sport".

Srpski šampion će zadržati 50 posto od sljedećeg transfera golmana koji nastupa za omladinsku reprezentaciju Srbije. Draškić je Zvezdino dijete, rođen je 2007. godine, a priliku da debituje za prvi tim je dobio prošle sezone na meču sa Novim Pazarom kada je Mateus doživio povredu.

Ipak, nikada nije dobio pravu šansu na Marakani, pa je minute tražio u Grafičaru i OFK Beogradu, dok mu je zimus stopirana pozajmica u Železničar zbog činjenice da je u sezoni već nastupao za dva kluba.

Pretpostavlja će da će na Karaburmi dobiti puno povjerenje Jovana Damjanovića i da će biti prva opcija na golu.