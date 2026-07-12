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"Bolje sad, nego kad krene sezona": Stanković analizirao poraz od Zenita

"Bolje sad, nego kad krene sezona": Stanković analizirao poraz od Zenita

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je poražena u posljednjoj provjeri pred start sezone.

Dejan Stanković o porazu Crvene zvezde od Zenita Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Fudbaleri Crvene zvezde su poraženi od ekipe Zenita rezultatom 3:1, u generalnoj probi pred početak sezone 2026/27, a utiske nakon meča izneo je trener Dejan Stanković.

Iako rezultat nije povoljan, strateg crveno-bijelih je zadovoljan pojedinim aspektima igre. Ipak, najveći problem je bila završnica

‍"Izgubili smo utakmicu na tehničke stvari, postavljanja, markiranja, poziciju tijela, mislim da je sve to moglo da se izbjegne. Primiti gol sa penala, poslije sa oko 30 metara, malo smo bili uspavani, primili i treći gol na ono što smo radili. Čim je neko okrenut licem ka golu moraš da trčiš nazad, da skraćuješ dubinu, ali to su stvari koje ćemo analizirati između nas. Mislim da su to tehničke greške, ostatak meča je donio dosta dobrih stvari, još moramo biti bolji naprijed, da završavamo akcije, jer kada već uspijemo da 'otkinemo' neku loptu na njihovoj polovini moramo da imamo bolju egzekuciju. Ja sam zadovoljan i fizičkim nastupom, i taktičkim i tehničkim. Rezultat nije povoljan, ali ja kao trener ću izvlačiti ono što nama treba da bi bili bolji. Sigurno nije lijepo izgubiti, ali bolje je to uraditi u pripremnom periodu, nego kada krene sezona", rekao je Stanković.

Crveno-bijeli su utakmicom protiv Zenita završili pripreme za predstojeću sezonu, a prvi takmičarski meč ih očekuje već u petak.

"To je to, ne vjerujem da ćemo nešto još raditi na nekoj kondiciji, sada je tempiranje forme, 'uletanje u pucanj' što bi se reklo sa prvenstvenom utakmicom i sa prvom evropskom. Detalji da ne budemo uspavani, jer smo vidjeli i tokom Svjetskog prvenstva koliko sitni detalji mogu da utiču na rezultat. Moramo biti koncentrisani, nema opuštanja, ni u prvom ni u 120. minutu. Moramo uvijek da mislimo da će se negativno nešto desiti i da nam to drži pažnju. U principu sam zadovoljan, nije lijepo izgubiti, ali bolje i u prijateljskoj, nego u utakmici za bodove", završio je Stanković.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Zenit Dejan Stanković fudbal treneri prijateljska utakmica prijateljske utakmice

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