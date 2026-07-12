Crvena zvezda pala na posljednjem testu: Zenit prejak, Abu Fani pokazao klasu

Poraz Crvene zvezde u generalnoj probi pred start sezone.

Izvor: Zvezda TV/Printscreen

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od ekipe Zenita sa 3:1, u prijateljskoj utakmici pred start sezone.

Jeste bilo boljitka u igri izabranika Dejana Stankovića u odnosu na prethodne pripremne mečeve, ali ono o čemu će se pričati je loša igra u završnici napada. Sve greške je šampion Rusije znalački kaznio.

Domaćin je stigao do gola sa penala u 20. minutu kada je Soboljev bio neumoljiv. Imali su crveno-bijeli svoje šanse, preko Erakovića i Duartea u prvom poluvremenu, ali se na odmor otišlo sa rezultatom 1:0.

Izvor: Zvezda TV

U nastavku su izabranici Dejana Stankovića zaigrali mnogo bolji fudbal, petnaestakk minuta su opsedali gol rivala, ali nikako nisu mogli do prave završnice. Bolju igru srpskog šampiona presjekao je prelijep gol Vege sa tridesetak metara, što je potpuno promijenilo dešavanja na terenu. Nizale su se šanse pred golom Mateusa, da bi na 3:0 povisio Augusto u 74. minutu.

Bilo bi nezasluženo da se srpski tim vrati kući bez gola, a da se to ne desi postarao se Abu Fani u 81. minutu utakmice. Postigao je Zvezdin novajlija efektan gol i pokazao da je i te kako važno pojačanje za predstojeće izazove u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Srpskog šampiona čeka premijera u Superligi protiv Mačve na Marakani u petak, dok će kvalifikacije u Ligi šampiona startovati za 10 dana.

Izvor: Zvezda TV

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