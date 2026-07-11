Aleksandar Katai nije otputovao sa ekipom Crvene zvezde na generalnu probu protiv Zenita u Sankt Peterburgu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde imaće 12. jula (18h) generalnu probu protiv Zenita u Sankt Peterburgu, ali Dejan Stanković na tom meču neće moći da računa na sve fudbalere koji su prošli pripremni period na Zlatiboru i u Austriji. U Beogradu su ostali univerzalac Nikola Stanković, ofanzivac Aleksandar Katai i novajlija Mohamed Čam Saračević.

Povremeni reprezentativac Austrije osjetio je bolove u leđima tokom priprema, pa mu je potrebno nekoliko dana da ih sanira prije nego što se vrati u trenažni proces. Daleko veći udarac za Zvezdu mogao bi da bude izostanak Kataija, koji je i u prethodnoj sezoni pokazao da je jedan od najboljih igrača u timu.

Vidi opis Zvezdina generalna proba bez Aleksandra Kataija: Magiko nije ni krenuo u Rusiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Golmani: Mateuš, Ivan Guteša, Omri Glazer

Obrana: Strahinja Baucal, Stefan Gudelj, Miloš Veljković, Strahinja Eraković, Frenklin Tebo Učena, Nair Tiknizjan, Matej Strika

Vezni red: Mahmudu Bađo, Matej Gaštarov, Rade Krunić, Tomas Handel, Timi Maks Elšnik, Abu Fani, Vasilije Kostov, Mirko Ivanić

Napad: Daglas Ovusu, Kristijan Balov, Loizos Loizu, Džej Enem, Bruno Duarte

Trener Crvene zvezde na ovoj prijateljskoj utakmici neće računati na dvojicu fudbalera koji su igrali Svjetsko prvenstvo - desnog beka Seola Jung Vua i napadača Marka Arnautovića. Austrijski napadač će i dalje biti na posebnom režimu, kako bi što prije mogao da pomogne ekipi u takmičarskim mečevima, dok defanzivac još nije stigao na pripreme.

Crvena zvezda se nakon prijateljske utakmice u Sankt Peterburgu vraća u Beogradu, gdje će odraditi posljednje treninge pred početak nove sezone. Zvezdu već u petak čeka utakmica protiv Mačve iz Šapca u prvom kolu Superlige, samo nekoliko dana kasnije počinju evropske kvalifikacije, a onda i veoma važan meč protiv silno pojačanje Vojvodine u drugoj rundi domaćeg prvenstva.