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Zvezdina generalna proba bez Aleksandra Kataija: Magiko nije ni krenuo u Rusiju

Zvezdina generalna proba bez Aleksandra Kataija: Magiko nije ni krenuo u Rusiju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Aleksandar Katai nije otputovao sa ekipom Crvene zvezde na generalnu probu protiv Zenita u Sankt Peterburgu.

Aleksandar Katai nije otputovao u Rusiju sa Crvenom zvezdom Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde imaće 12. jula (18h) generalnu probu protiv Zenita u Sankt Peterburgu, ali Dejan Stanković na tom meču neće moći da računa na sve fudbalere koji su prošli pripremni period na Zlatiboru i u Austriji. U Beogradu su ostali univerzalac Nikola Stanković, ofanzivac Aleksandar Katai i novajlija Mohamed Čam Saračević.

Povremeni reprezentativac Austrije osjetio je bolove u leđima tokom priprema, pa mu je potrebno nekoliko dana da ih sanira prije nego što se vrati u trenažni proces. Daleko veći udarac za Zvezdu mogao bi da bude izostanak Kataija, koji je i u prethodnoj sezoni pokazao da je jedan od najboljih igrača u timu.

  • Golmani: Mateuš, Ivan Guteša, Omri Glazer
  • Obrana: Strahinja Baucal, Stefan Gudelj, Miloš Veljković, Strahinja Eraković, Frenklin Tebo Učena, Nair Tiknizjan, Matej Strika
  • Vezni red: Mahmudu Bađo, Matej Gaštarov, Rade Krunić, Tomas Handel, Timi Maks Elšnik, Abu Fani, Vasilije Kostov, Mirko Ivanić
  • Napad: Daglas Ovusu, Kristijan Balov, Loizos Loizu, Džej Enem, Bruno Duarte

Trener Crvene zvezde na ovoj prijateljskoj utakmici neće računati na dvojicu fudbalera koji su igrali Svjetsko prvenstvo - desnog beka Seola Jung Vua i napadača Marka Arnautovića. Austrijski napadač će i dalje biti na posebnom režimu, kako bi što prije mogao da pomogne ekipi u takmičarskim mečevima, dok defanzivac još nije stigao na pripreme.

Crvena zvezda se nakon prijateljske utakmice u Sankt Peterburgu vraća u Beogradu, gdje će odraditi posljednje treninge pred početak nove sezone. Zvezdu već u petak čeka utakmica protiv Mačve iz Šapca u prvom kolu Superlige, samo nekoliko dana kasnije počinju evropske kvalifikacije, a onda i veoma važan meč protiv silno pojačanje Vojvodine u drugoj rundi domaćeg prvenstva.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Aleksandar Katai Zenit prijateljska utakmica

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