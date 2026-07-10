Jedan od najboljih igrača Crvene zvezde Timi Maks Elšnik spreman je za nove izazove sa srpskim šampionom.
Fudbaleri Crvene zvezde otvaraju novu sezonu u Superligi Srbije 17. jula od 20 časova na stadionu "Rajko Mitić", kada će dočekati povratnika u elitni rang, Mačvu iz Šapca.
Do "premijere" ima još sedam dana, a Timi imi Maks Elšnik je sumirao utiske sa ljetnih priprema i otkrio ambicije za naredni period.
"Meni su lično brzo prošle pripreme, ali nije još kraj, jer imamo još generalnu probu sa Zenitom u Rusiji. Bilo je zanimljivo, imali smo sjajne baze i na Zlatiboru i u Austriji, a uslovi su bili baš onakvi kakvi nam trebaju za dobar rad. Brzo je prošlo, bilo je teško i zahtjevno u fizičkom smislu, ali se iskreno nadam da će nam sve to pomoći u kvalifikacijama kada nam bude najteže", istakao je Elšnik.
U kakvom fizičkom stanju je ekipa poslije priprema u Austriji i pred generalnu probu sa Zenitom?
"Umor je prisutan, ali kada dođu ozbiljne utakmice, potrebno je da u noge uđe svježina. Zato se u posljednja dva dana pred meč smanjuje intenzitet rada, kako bismo spremni dočekali utakmicu i odigrali je na najbolji mogući način. Sada kada iz priprema umoran uđeš u utakmicu i odigraš 60 minuta, normalno je da su noge “teške”, a u ovom periodu su i velike vrućine. Zbog toga je uvijek teško procijeniti na koliko smo trenutno procenata spremnosti, jer ti je uvijek sve teško i misliš da nisi spreman, a u stvari to samo znači da si dobro radio i da si na visokom nivou. Tempiramo da budemo u top formi kada dođe onaj glavni dio u plej-ofu."
"Sezona je maraton, a ne sprint": Timi Maks Elšnik poslao moćnu poruku pred start sezone
Evropa jeste prioritet, ali Slovenac kaže da je svaki stepenik ka uspjehu jednako bitan.
"U Zvezdi se nikada ništa ne mijenja što se tiče očekivanja i ciljeva. Cilj je dupla kruna i ubijeđen sam da će ove sezone opet biti tako, odnosno da ćemo svi i navijači, uprava, treneri i mi kao ekipa na kraju biti zadovoljni. Sezona je maraton, a ne sprint. Ima mnogo stepenika do kraja i moramo ići korak po korak. Znamo da su najvažnije utakmice sada na samom početku i svjesni smo šta nosi Evropa, kako za državu, tako i za same finansije kluba. Zato želimo da odmah ovaj najteži dio odradimo kako treba i onda će cijela sezona biti ljepša. Sada je na nama da se maksimalno zategnemo, odradimo to kako treba i da na kraju avgusta budemo zadovoljni pred punom Marakanom."
Za kraj je pozvao navijače da ispune tribine i pruže snažnu podršku crveno-bijelima na premijeri nove superligaške sezone protiv Mačve.
"Naravno, kao i uvijek do sada, imali smo fenomenalnu podršku navijača, kako širom Evrope, tako i u Srbiji. Zato pozivamo sve zvezdaše da dođu na prvu ligašku utakmicu u što većem broju, da nastavimo zajedno naš put do Lige šampiona i neka grmi Marakana", zaključio je Elšnik.