Jedan od najboljih igrača Crvene zvezde Timi Maks Elšnik spreman je za nove izazove sa srpskim šampionom.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Fudbaleri Crvene zvezde otvaraju novu sezonu u Superligi Srbije 17. jula od 20 časova na stadionu "Rajko Mitić", kada će dočekati povratnika u elitni rang, Mačvu iz Šapca.

Do "premijere" ima još sedam dana, a Timi imi Maks Elšnik je sumirao utiske sa ljetnih priprema i otkrio ambicije za naredni period.

"Meni su lično brzo prošle pripreme, ali nije još kraj, jer imamo još generalnu probu sa Zenitom u Rusiji. Bilo je zanimljivo, imali smo sjajne baze i na Zlatiboru i u Austriji, a uslovi su bili baš onakvi kakvi nam trebaju za dobar rad. Brzo je prošlo, bilo je teško i zahtjevno u fizičkom smislu, ali se iskreno nadam da će nam sve to pomoći u kvalifikacijama kada nam bude najteže", istakao je Elšnik.

U kakvom fizičkom stanju je ekipa poslije priprema u Austriji i pred generalnu probu sa Zenitom?

"Umor je prisutan, ali kada dođu ozbiljne utakmice, potrebno je da u noge uđe svježina. Zato se u posljednja dva dana pred meč smanjuje intenzitet rada, kako bismo spremni dočekali utakmicu i odigrali je na najbolji mogući način. Sada kada iz priprema umoran uđeš u utakmicu i odigraš 60 minuta, normalno je da su noge “teške”, a u ovom periodu su i velike vrućine. Zbog toga je uvijek teško procijeniti na koliko smo trenutno procenata spremnosti, jer ti je uvijek sve teško i misliš da nisi spreman, a u stvari to samo znači da si dobro radio i da si na visokom nivou. Tempiramo da budemo u top formi kada dođe onaj glavni dio u plej-ofu."

Vidi opis "Sezona je maraton, a ne sprint": Timi Maks Elšnik poslao moćnu poruku pred start sezone Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Evropa jeste prioritet, ali Slovenac kaže da je svaki stepenik ka uspjehu jednako bitan.

"U Zvezdi se nikada ništa ne mijenja što se tiče očekivanja i ciljeva. Cilj je dupla kruna i ubijeđen sam da će ove sezone opet biti tako, odnosno da ćemo svi i navijači, uprava, treneri i mi kao ekipa na kraju biti zadovoljni. Sezona je maraton, a ne sprint. Ima mnogo stepenika do kraja i moramo ići korak po korak. Znamo da su najvažnije utakmice sada na samom početku i svjesni smo šta nosi Evropa, kako za državu, tako i za same finansije kluba. Zato želimo da odmah ovaj najteži dio odradimo kako treba i onda će cijela sezona biti ljepša. Sada je na nama da se maksimalno zategnemo, odradimo to kako treba i da na kraju avgusta budemo zadovoljni pred punom Marakanom."

Za kraj je pozvao navijače da ispune tribine i pruže snažnu podršku crveno-bijelima na premijeri nove superligaške sezone protiv Mačve.

"Naravno, kao i uvijek do sada, imali smo fenomenalnu podršku navijača, kako širom Evrope, tako i u Srbiji. Zato pozivamo sve zvezdaše da dođu na prvu ligašku utakmicu u što većem broju, da nastavimo zajedno naš put do Lige šampiona i neka grmi Marakana", zaključio je Elšnik.