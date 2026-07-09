Dejana Stankovića oduševio tinejdžer (19): Odmah dobio ugovor i mjesto u prvom timu Crvene zvezde

Talentovani vezni fudbaler Matej Gaštarov biće prvotimac Crvene zvezde u narednoj sezoni.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je u letnjem prelaznom roku potpisala četiri nova igrača, ali tu nije kraj. Dio prvog tima u narednoj sezoni biće i fudbaler koji stiže iz mlađih kategorija, a koji je tokom pripremnog perioda oduševio trenera Dejana Stankovića i njegov stručni štab. Zbog toga je ugovor sa crveno-bijelima do 2029. godine produžio Matej Gaštarov (19), mladi reprezentativac Sjeverne Makedonije.

Riječ je o centralnom veznom fudbaleru visokom 190 centimetara, koji već ima iskustva u seniorskom fudbalu. On je ponikao u ekipi skopskog Vardara, zatim kratko bio član Minerala iz Vranjske banje, a onda stigao u mlađe kategorije Crvene zvezde. Za prvi tim aktuelno štampion Srbije debitovao je u avgustu 2025. godine kada je protiv Mladosti iz Lučana odigrao dva minuta.

Ostatak jesenjeg dijela sezone proveo je u omladincima Crvene zvezde, a zatim u proljećnom dijelu igrao za Borac iz Čačka. Nastupio je na 14 mečeva u Prvoj ligi Srbije i pomogao Čačanima da izbore opstanak, što nije bilo nimalo lako imajući u vidu situaciju u drugom rangu srpskog fudbala, iz kojeg je ispalo šest ekipa.

‼️Matej Gaštarov produžio ugovor sa Crvenom zvezdom‼️



Crvena zvezda sa zadovoljstvom obaveštava javnost da je mladi vezni fudbaler Matej Gaštarov produžio ugovor sa našim klubom do 2029. godine.



Matej Gaštarov je rođen 15. novembra 2006. godine u Skoplju. Fudbalski put započeo…pic.twitter.com/xiVhyLrps4 — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk)July 9, 2026

Gaštarov će u narednoj sezoni biti u prvom timu Crvene zvezde, a očekuje se da na mečevima Superlige "krade" minute veznim fudbalera, prije svih Radetu Kruniću. Talentovani fudbaler iz Sjeverne Makedonije najbolje se snalazi u defanzivnijoj ulozi u veznom redu, ali može da igra na nekoliko pozicija "po centrali".

Na minutažu koji bi Gaštarov mogao da ima uticaće i odlasci iz kluba koji su gotovo očekivani. Mahmudu Bađo bi mogao da se preseli u OFK Beogradu, Tomaš Hendel bi mogao da napravi transfer, a očekuje se i rekordna prodaja Vasilija Kostova. Svi oni su imali minute baš u centralnom dijelu veznog reda tokom prethodnog perioda.

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