logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dejana Stankovića oduševio tinejdžer (19): Odmah dobio ugovor i mjesto u prvom timu Crvene zvezde

Dejana Stankovića oduševio tinejdžer (19): Odmah dobio ugovor i mjesto u prvom timu Crvene zvezde

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Talentovani vezni fudbaler Matej Gaštarov biće prvotimac Crvene zvezde u narednoj sezoni.

fk crvena zvezda i matej gastarov produzili ugovor Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je u letnjem prelaznom roku potpisala četiri nova igrača, ali tu nije kraj. Dio prvog tima u narednoj sezoni biće i fudbaler koji stiže iz mlađih kategorija, a koji je tokom pripremnog perioda oduševio trenera Dejana Stankovića i njegov stručni štab. Zbog toga je ugovor sa crveno-bijelima do 2029. godine produžio Matej Gaštarov (19), mladi reprezentativac Sjeverne Makedonije.

Riječ je o centralnom veznom fudbaleru visokom 190 centimetara, koji već ima iskustva u seniorskom fudbalu. On je ponikao u ekipi skopskog Vardara, zatim kratko bio član Minerala iz Vranjske banje, a onda stigao u mlađe kategorije Crvene zvezde. Za prvi tim aktuelno štampion Srbije debitovao je u avgustu 2025. godine kada je protiv Mladosti iz Lučana odigrao dva minuta.

Ostatak jesenjeg dijela sezone proveo je u omladincima Crvene zvezde, a zatim u proljećnom dijelu igrao za Borac iz Čačka. Nastupio je na 14 mečeva u Prvoj ligi Srbije i pomogao Čačanima da izbore opstanak, što nije bilo nimalo lako imajući u vidu situaciju u drugom rangu srpskog fudbala, iz kojeg je ispalo šest ekipa.

Gaštarov će u narednoj sezoni biti u prvom timu Crvene zvezde, a očekuje se da na mečevima Superlige "krade" minute veznim fudbalera, prije svih Radetu Kruniću. Talentovani fudbaler iz Sjeverne Makedonije najbolje se snalazi u defanzivnijoj ulozi u veznom redu, ali može da igra na nekoliko pozicija "po centrali".

Na minutažu koji bi Gaštarov mogao da ima uticaće i odlasci iz kluba koji su gotovo očekivani. Mahmudu Bađo bi mogao da se preseli u OFK Beogradu, Tomaš Hendel bi mogao da napravi transfer, a očekuje se i rekordna prodaja Vasilija Kostova. Svi oni su imali minute baš u centralnom dijelu veznog reda tokom prethodnog perioda.

Bonus video:

Pogledajte

01:31
Terzić o pojačanjima Zvezde
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Tagovi

FK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC