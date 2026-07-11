Marko Arnautović promijenio je broj na dresu i sljedeće sezone nosiće "7", kao nekoliko puta kroz karijeru.
Napadač Crvene zvezde Marko Arnautović (37) nosiće u novoj sezoni "sedmicu" na svom dresu. Poslije prošle godine tokom koje nosio "81", iskusni napadač vratio se broju koji je nosio u Šangaju, Vest Hemu i Verder Bremenu. Takođe, i u reprezentaciji Austrije je broj "sedam" bio na njegovim leđima deceniju i po, sve do ovog ljeta i nastupa na Svjetskom prvenstvu, poslije kojeg se oprostio od nacionalnog tima kao najbolji strijelac u istoriji (49 golova na 137 utakmica).
Arnautović se vratio sa lijepim uspomenama sa Svjetskog prvenstva, na kojem je dao dva gola - u pobjedi protiv Jordana (3:1) i u remiju protiv Alžira (3:3). Sa ekipom Austrije je ušao u nokaut fazu i u njoj 2. jula ispao u duelu protiv moćne Španije (3:0). U međuvremenu je igrao i protiv Argentine na čelu sa Leom Mesijem.
Poslije manje od nedelju dana odmora, Arnautović se odazvao treneru Dejanu Stankoviću na pripremama.
Marko Arnautović promijenio broj na dresu u Crvenoj zvezdi
"Bilo je fenomenalno. Najljepši su mi bili golovi koje sam dao i što smo prošli grupu... Protiv Mesija je bilo super, fenomenalno. Srećan sam da sam igrao protiv njega. Najbolji igrač na svijetu i bilo mi je drago da sam ga vidio, ali nije mi bilo drago što smo izgubili".
Pred Zvezdom je put u Rusiju na utakmicu protiv Zenita 12. jula, što će biti i "generalna proba" za početak prvenstva - utakmicu protiv Mačve u petak.
"Tu smo, probaćemo sve da uđemo u Ligu šampiona i da osvojimo i Kup i prvenstvo, da se opet radujemo svi zajedno", poruka je Marka Arnautovića navijačima.
(MONDO)