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Marko Arnautović promijenio broj na dresu u Crvenoj zvezdi

Marko Arnautović promijenio broj na dresu u Crvenoj zvezdi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Marko Arnautović promijenio je broj na dresu i sljedeće sezone nosiće "7", kao nekoliko puta kroz karijeru.

Marko arnautovic promijenio broj na dresu u zvezdi Izvor: MN PRESS

Napadač Crvene zvezde Marko Arnautović (37) nosiće u novoj sezoni "sedmicu" na svom dresu. Poslije prošle godine tokom koje nosio "81", iskusni napadač vratio se broju koji je nosio u Šangaju, Vest Hemu i Verder Bremenu. Takođe, i u reprezentaciji Austrije je broj "sedam" bio na njegovim leđima deceniju i po, sve do ovog ljeta i nastupa na Svjetskom prvenstvu, poslije kojeg se oprostio od nacionalnog tima kao najbolji strijelac u istoriji (49 golova na 137 utakmica).

Arnautović se vratio sa lijepim uspomenama sa Svjetskog prvenstva, na kojem je dao dva gola - u pobjedi protiv Jordana (3:1) i u remiju protiv Alžira (3:3). Sa ekipom Austrije je ušao u nokaut fazu i u njoj 2. jula ispao u duelu protiv moćne Španije (3:0). U međuvremenu je igrao i protiv Argentine na čelu sa Leom Mesijem.

Poslije manje od nedelju dana odmora, Arnautović se odazvao treneru Dejanu Stankoviću na pripremama.

"Bilo je fenomenalno. Najljepši su mi bili golovi koje sam dao i što smo prošli grupu... Protiv Mesija je bilo super, fenomenalno. Srećan sam da sam igrao protiv njega. Najbolji igrač na svijetu i bilo mi je drago da sam ga vidio, ali nije mi bilo drago što smo izgubili".

Pred Zvezdom je put u Rusiju na utakmicu protiv Zenita 12. jula, što će biti i "generalna proba" za početak prvenstva - utakmicu protiv Mačve u petak.

"Tu smo, probaćemo sve da uđemo u Ligu šampiona i da osvojimo i Kup i prvenstvo, da se opet radujemo svi zajedno", poruka je Marka Arnautovića navijačima.

(MONDO)

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Tagovi

Marko Arnautović FK Crvena zvezda

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