Crvena zvezda i Vladimir Lučić imaju novi trogodišnji sporazum, ali će krilni napadač vjerovatno otići na pozajmicu u Nemačku.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde odradili su pripreme za novu sezonu i pred početak takmičenja ostalo im je samo da odigraju generalnu probu protiv Zenita u Sankt Peterburgu. Na tom meču neće biti Vladimira Lučića (24), koji ni prethodnih dana nije trenirao sa crveno-bijelima - jer se radi na njegovom odlasku iz kluba!

Prije nego što se to desi, Zvezda i Lučić su potpisali novu saradnju. Crveno-bijeli su krilnom napadaču ponudili novi trogodišnji ugovor, na koji je on stavio paraf prije nego što ode na pozajmicu. Naredni klub nekadašnjeg mladog reprezentativac Srbije i povremenog člana A selekcije vjerovatno će biti Dinamo iz Drezdena, u kojem će igrati na pozajmici.

Pretpostavlja se da će njemački tim Crvenoj zvezdi platiti 300.000 evra za jednogodišnju pozajmicu Lučića, a da će zatim imati mogućnost da za 2,5 miliona evra otkupi krilnog napadača. Zvezdi odgovaraju takvi uslovi, ali su crveno-bijeli prije rastanka željeli da se obezbijede potpisivanjem novog ugovora kako bi Lučića imali na raspolaganju ako Nijemci odustanu od transfera.

Vidi opis Zvezda i Vladimir Lučić produžili ugovor: Reprezentativac Srbije ipak blizu inostranstva Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Aleksandar Djorovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Aleksandar Djorovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Aleksandar Djorovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Aleksandar Djorovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Aleksandar Djorovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 5 / 5

Lučić je ponikao u mlađim kategorijama Crvene zvezde, ali je kao pozajmljeni fudbaler nastupao za još tri beogradska kluba - Grafičar, IMT i Čukarički. Najduži staž imao je kao "Traktorista", gdje je postigao 23 gola i asistirao još 19 puta na 99 mečeva. Za Crvenu zvezdu odigrao je 64 utakmice, uz četiri gola i devet asistencija.

Tokom prethodne sezone Lučić je upisao 32 meča, dva gola i četiri asistencije, a selektor Veljko Paunović priključio ga je seniorskoj reprezentaciji zbog toga. Kao fudbaler Crvene zvezde krilni napadač ima osvojene tri šampionske titule i dva trofeja u Kupu Srbije.