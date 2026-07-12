"Nemam namjeru da pređem u Crvenu zvezdu": Stankovićev miljenik stavio tačku na glasine

Krilni napadač Spartaka iz Moskve, brazilski fudbaler Markinjos, nema namjeru da pređe u Crvenu zvezdu.

Izvor: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia

Crvena zvezda će generalnu probu pred početak nove sezone imati u Rusiji, gdje će tradicionalno odmjeriti snahe protiv Zenita iz Sankt Peterburga. Prije nekoliko dana bivši štoper crveno-bijelih Vanja Drkušić nagovijestio je da će ta dva kluba ovog ljeta poslovati oko ugovora Strahinje Erakovića, a sada iz najveće zemlje na svijetu stižu vijesti i o transferu koji se neće realizovati.

Iako je Crvena zvezda mjesecima željela da dovede brazilskog ofanzivca Markinjosa koji uspješno nosi dres Spartaka iz Moskve, to se neće desiti u ovom trenutku. Fudbaler nema namjeru da pojača najbolji srpski klub, iako je imao odličnu saradnju sa Stankovićem.

"Nisam se čuo sa njim već duže vrijeme. Stankoviću želim sve najbolje i mnogo uspjeha, ali ja sam igrač Spartaka i nemam namjeru da prelazim u Crvenu zvezdu", rekao je Markinjos sa ruski "Sport 24" i tako praktično stavio tačku na priče o njegovom transferu koje traju već mjesecima.

Crvena zvezda je još u januaru željela da dovede brazilskog ofanzivca kojeg je Dejan Stanković dobro poznavao iz perioda kada je trenirao Ferencvaroš i moskovski Spartak. Brazilac je pod komandom Dejana Stankovića u dva tima odigrao ukupno 91 meč, uz učinak od 12 golova i 23 asistencije.

Inače, Markinjos je ponikao u Atletiko Mineiru, bio je na pozajmici u Botevu iz Plovdiva, a zatim ga je Ferencvaroš kupio od brazilskog kluba za 1,65 miliona evra. Nakon odličnih igara u Mađrskoj prešao je u Rusiju, a Spartak iz Moskve platio je 5.000.000 evra za njegove usluge. Ruski klub ga je "cijenio" na 8.000.000 evra, što bi bio najveći transfer u istoriji Crvene zvezde.

Prethodne sezone Markinjos je odigrao 35 mečeva u svim takmičenjima za Spartak, a imao je učinak od osam golova i sedam asistencija. To je ujedno i jedna od najboljih sezona u karijeri ljevokrilnog napadača kojeg je Stanković smatrao idealnim pojačanjem za srpskog šampiona.