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Drama na letu Crvene zvezde: Avion nestao sa radara, jake turbulencije na putu do Rusije

Drama na letu Crvene zvezde: Avion nestao sa radara, jake turbulencije na putu do Rusije

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Fudbaleri Crvene zvezde stigli su u Rusiju gdje će odigrati meč protiv Zenita u Sankt Peterburgu, uz dosta problema.

Drama fudbalera Crvene zvezde na putu do Rusije Izvor: Youtube/Zvezda Kids/printscreen

Fudbaleri Crvene zvezde imaju posljednju pripremu pred početak nove sezone. Igraće od 18 časova protiv Zenita u Sankt Peterburgu, ali je put do tamo bio dosta turbulentan. Detalji toga otkriveni su i na njihovom "Jutjub kanalu" koji se zove "Zvezda kids" gdje su predstavljeni i neki detalji iza kulisa.

U jednom momentu je avion Zvezde nestao sa radara što su primijetili mnogi koji su pratili let. Brzo se vratio, ali to nije bilo sve.

"Kakve turbulencije smo preživjeli, još ne mogu da dođem k sebi. Bilo je jezivo. Ne možemo da sletimo još neko vrijeme zbog nevremena", rekla je devojka koja vodi emisiju na tom kanalu.

Srećom, sve se dobro završilo, pa će meč ujedno da bude i posljednja provjera za Dejana Stankovića i ekipu pred izazove koji ih čekaju.

Crvena zvezda preživela dramu na letu do Rusije
Izvor: YouTube/Zvezda Kids

Crveno-bijeli su u Rusiji i tamo su imali vremena i da posjete grad, da podele autograme fanovima, da se slikaju sa njima i da malo uživaju prije meča.

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FK Crvena zvezda fudbal

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