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Magija Dejana Stankovića ostavila sudiju bez teksta: Njegova reakcija sve govori

Magija Dejana Stankovića ostavila sudiju bez teksta: Njegova reakcija sve govori

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Dejan Stanković je na utakmici Crvene zvezde i Zenita izveo potez koji je iznenadio i sudiju koji je stajao iza njega.

Dejan Stanković potez koji je iznenadio sudiju Izvor: Printscreen/X/CZBG portal

Crvena zvezda doživjela je poraz u generalnoj probi. Izgubila je od Zenita u Sankt Peterburgu (3:1). Na toj utakmici je šef struke crveno-bijelih Dejan Stanković izveo i jedna potez koji je iznenadio sudiju koji je stajao iza njega.

U jednom momentu je lopta letjela ka njemu, a bivši fudbaler nije mogao da odoli tom izazovu. Izveo je fenomenalan potez i loptu vratio nogom iza leđa da se izvede aut. Taj detalj je pomno ispratio jedan od arbitara koji se nalazio baš iza srpskog stručnjaka, njegova reakcija najbolje opisuje kako je to izgledalo uživo.

A, što se same utakmice tiče, Stanković nije bio zadovoljan viđenim na terenu. Zna i on da mora mnogo bolje.

‍"Izgubili smo utakmicu na tehničke stvari, postavljanja, markiranja, poziciju tijela, mislim da je sve to moglo da se izbjegne. Primiti gol sa penala, posle sa oko 30 metara, malo smo bili uspavani, primili i treći gol na ono što smo radili. Čim je neko okrenut licem ka golu moraš da trčiš nazad, da skraćuješ dubinu, ali to su stvari koje ćemo analizirati između nas. Mislim da su to tehničke greške, ostatak meča je doneo dosta dobrih stvari, još moramo biti bolji napred, da završavamo akcije, jer kada već uspijemo da “otkinemo” neku loptu na njihovoj polovini moramo da imamo bolju egzekuciju. Ja sam zadovoljan i fizičkim nastupom, i taktičkim i tehničkim. Rezultat nije povoljan, ali ja kao trener ću izvlačiti ono što nama treba da bi bili bolji. Sigurno nije lijepo izgubiti, ali bolje je to uraditi u pripremnom periodu, nego kada krene sezona", rekao je Stanković.

Tagovi

Dejan Stanković FK Crvena zvezda fudbal

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