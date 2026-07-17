Zvezda potrošila 12.700.000 evra, a rješenje je Bukari: Dejan Stanković sad ima gužvu koju nije želio

Nakon četiri velike kupovine na krilnim pozicijama u roku od godinu dana, Crvena zvezda na pozajmicu dovela "provjereno rješenje" u vidu Osmana Bukarija.

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAImages/MN Press

Fudblalski klub Crvena zvezda obezbijedio je neobično pojačanje pred novu sezonu - iako to nigdje nije bilo najavljeno, u Beograd se vratio Osman Bukari koji je svojevremeno bio jedan od najboljih igrača aktuelnog srpskog šampiona. Bukari je stigao na jednogodišnju pozajmicu iz poljskog Viđeva, a to bi moglo da stvori gužvu na krilnim pozicijama u timu Dejana Stankovića.

Crvena zvezda je tokom ljetnog prelaznog roka već dovela dvojicu krilnih igrača, jedan se vratio sa pozajmice, a dvojica za sada nisu uspjeli da "završe" izlazni transfer. Na sve to, na Marakanu je stigao i Bukari - krilni napadač koji je navijačima Crvene zvezde ostao u lijepom sjećanju.

Ko su Zvezdina krila?

To znači da Crvena zvezda trenutno ima veliki broj igrača na krilnim pozicijama - najmanje deset fudbalera koji mogu da igraju na ta dva mjesta u timu. Dejan Stanković trenutno računa na Mirka Ivanića i Aleksandra Kataija koji igraju ili po lijevoj strani terena ili iza napadača, zatim Vladimira Lučića koji još nije napustio klub, talentovane Vasilija Subotića i Luku Zarića koji kao bonusi čekaju minute, Šavija Babiku koji se vratio sa pozajmice, Daglasa Ovusua koji se nije najbolje snašao u klubu, ljetna pojačanja Kristijana Balova i Loizosa Loizua, pa na kraju i Osmana Bukarija.

Kada se na to doda da su tokom karijere dio minuta na krilnim pozicijama proveli Vasilije Kostov, Dimitrije Šarić, Mohamed Čam Saračević i Marko Arnautović - koji se sigurno neće vraćati na bok - jasno je da Dejan Stanković ima gotovo pa neograničen broj opcija.

Jasno je da neće biti mjesta za sve igrače koje Crvena zvezda trenutno ima u igračkom kadru. Gotovo je nemoguće garantovati minutažu tolikom broju fudbalera, pa će naredne nedjelje poslužiti creno-bijelima da se rastanu sa nekoliko prvotimaca koji nisu uspjeli da se nametnu Stankoviću.

Kako će Zvezda riješiti "problem"?

Nedodirljivi su Ivanić i Katai koji su tokom prethodnih godina postali okosnica tima, a praktično pored svih ostalih igrača mogao bi da se dopiše upitnik. Kristijan Balov (3.000.000 evra, Slavija Sofija) i Loizos Loizu (3.500.000 evra, Hapoel Tel Aviv) su tokom ljeta stigli u klub i to bi trebalo da znači da su sigurni, ali... Utisak je da tokom pripremnog perioda i prijateljskih utakmica nisu impresionirali Dejana Stankovića. Kako će im se to odraziti na minutažu ostaje da se vidi, ali je jasno da će morati da podignu formu ukoliko žele da budu nezamjenjivi u timu.

Zvezdi su potrebni Subotić i Zarić - ili bar jedan od njih dvojice - jer će u Superligi ponovo morati da ima dva bonusa na terenu. Jedan od njih je Kostov, drugi se još traži, ali ne bi bilo iznenađenje da crveno-bijeli svojim talentovanim krilnim igračima daju minute i u dresu Grafičara koji igra Prvu ligu Srbije.

Već poslije njih dolazimo do grupe igrača koja bi mogla da napusti klub. U njoj su Vladimir Lučić, Šavi Babika i Daglas Ovusu. Lučić je tokom većeg dijela ljeta blizu pozajmice u Dinamo iz Drezdena, ali taj posao još nije zaključen. Pojedini izvori navode i da će dogovor u potpunosti propasti - samo nekoliko dana nakon što je Lučić produžio ugovor sa Zvezdom, kako bi klub kasnije mogao da traži obeštećenje.

Daglas Ovusu je bio još bliži odlasku iz kluba ovog ljeta. On je obavio lekarske preglede u Viktoriji iz Plzenja, koja je bila nezadovoljna rezultatima - zbog problema sa koljenom koje su Česi otkrili nije došlo do velikog transfera kojem se srpski klub nadao. Podsjećamo, Ovusu je prije samo šest mjeseci stigao iz Surdulice za 2.200.000 evra i uopšte se nije snašao.

Tada je trebalo da bude zamjena za Šavija Babiku. Krilni napadač iz Gabona stigao je prethodnog ljeta iz Tuluza 4.000.000 evra, a nakon samo polusezone u Beogradu i teške povrede koju je imao, preselio se u turski Karagumruk. Pokušao je da vrati formu, imao neke partije koje su najavile da mu se igra fudbal, ali... Sada je opet u Beogradu, nakon što je pozajmica istekla.

Zašto je Zvezda čekala Bukarija?

Crvena zvezda je na obeštećenja za Babiku, Loizua, Balova i Ovusua potrošila 12.700.000 evra, ali pravo rješenje za mjesto desnog krila nije pronađeno. Dvojicu igrača koji su ovog ljeta stigli u klub još nismo videli na zvaničnim mečevima, dok su dvojica igrača kupljena u posljednjih godinu dana ostavila veoma mlak utisak. Ovusu ima 13 mečeva, dva gola i jednu asistenciju, a Babika šest mečeva bez gola i asistencije na zvaničnim mečevima u Crvenoj zvezdi.

Zbog toga se samo dan pred početak nove sezone u klub vraća Osman Bukari - fudbaler kojeg su crveno-bijeli svojevremeno kupili za tri i prodali za sedam miliona evra nakon dvije odlične sezone. Navodno, Zvezda će i na kraju sezone imati mogućnost da kupi fudbalera iz Gane za istu sumu kao i prvi put, 3.000.000 evra.

Prije toga će u Crvenoj zvezdi morati dobro da razmisle, ne samo o Osmanu Bukariju. Da li sva četiri skupocjena krila treba da ostanu u klubu, koji je najbolji način da se razvijaju dva fudbalera koji bi mogli da budu rješenje za ulogu bonusa i kako se tu uklapaju dvojica domaćih igrača koji su tokom prethodnih godina postali sinonimi za uspjehe Zvezde?

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