"Nisam završio svoju misiju ovdje": Osman Bukari otkrio zašto se vratio u Crvenu zvezdu

Krilni napadač Osman Bukari ponovo će nositi dres Crvene zvezde.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda je potpuno neočekivano u klub vratila Osmana Bukarija, krilnog napadača koji je najbolji fudbal igrao u crveno-bijelom dresu. Bukari ovog puta stiže na jednogodišnju pozajmicu, uz mogućnost da ga šampion Srbije otkupi od Viđeva iz Lođa - tima koji je prije samo nekoliko mjeseci za njega platio 5,5 miliona evra.

Tako je započeta druga era Osmana Bukarija u Beogradu, od koje fudbaler ima velika očekivanja. Odmah se oglasio o svom povratku i za klupski sajt detaljno govorio o mandatu koji ga tek čeka u Zvezdi.

"Zaista sam srećan što sam se vratio. Čekao sam ovaj trenutak i drago mi je što je danas taj dan, vratio sam se kući. Mnogo mi je drago što ponovo vidim stadion, stručni štab, trenere i sve ljude u klubu.Zaista sam srećan što sam ovdje. Pregovori nisu bili teški, jer sam još od januara želio da se vratim kući", rekao je Osman Bukari nakon povratka.

Fudbaler kojeg su igre u Crvenoj zvezdi pogurale do mjesta u reprezentaciji Gane, sa kojom je igrao na prethodnom Svjetskom prvenstvu, sada je detaljno objasnio zašto se vratio u klub.

"Mislim da su to kultura kluba, ljudi oko kluba i stil fudbala koji se ovdje igra, kao i profil igrača koji klub želi. Zvezda je za mene dom. Ovdje sam proveo dvije godine i momente koje sam doživio ne mogu da zaboravim. Zato sam odlučio da se vratim kući", rekao je Bukari i dodao:

"Došao sam da nastavim tamo gdje sam stao, jer nisam završio svoju misiju ovdje. Vratio sam se da završim ono što sam ostavio iza sebe, da radujem navijače, da ih učinim srećnim i da uživam u fudbalu.Takođe želim da igram u Ligi šampiona i da ponovo uživam u tim utakmicama, jer su prošle dvije godine otkako sam igrao na tom nivou. Moja ambicija je da budem na vrhunskom nivou, da učestvujem u Ligi šampiona, kao i da osvojim prvenstvo i kup. To mi je veoma važno i naravno da zajedno sa navijačima uživam u svemu tome".

Krilni napadač je imao i poruku za navijače Crvene zvezde, kojima je bio miljenik tokom prvog mandata u redovima srpskog kluba.

"Jedino što mogu da kažem jeste, Buka se vratio! Ovdje sam da im omogućim da uživaju u igri i da zajedno ponovo proživimo one srećne trenutke iz Lige šampiona kao prošli put.Jedva čekam da zaigram pred njima i nadam se da ćemo se uskoro vidjeti", zaključio je krilni napadač iz Gane.

Navijači Crvene zvezde pamte golove koje je Bukari postigao protiv Partizana u domaćem prvenstvu i Mančester sitija u Ligi šampiona, a reprezentativac Gane bio je precizan i u još nekim važnim mečevima. Tokom dvije sezone upisao je 78 nastupa na zvaničnim mečevima, uz 25 golova i 20 asistencija.

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