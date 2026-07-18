Dejan Stanković: "Neću da krijem, možda ima razloga za brigu"

Dejan Stanković o povredi Radeta Krunića na utakmici Zvezda - Mačva u 1. kolu Superlige.

Izvor: TV Arena sport

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je da je vezista crveno-belih Rade Krunić zadobio povredu u utakmici protiv Mačve u petak uveče.

"Prema onome što mi je Krunić rekao, možda ima razloga za brihu. Neću da krijem. Poznavajući Radeta, ta briga će se otkloniti sutra. Znaćemo mnogo toga već sutra, prekosutra. Ali ako je nastavio da igra 15 minuta preko tog bola, možda će biti malo bola - ali Rade Krunić je sa bolom 'na ti'", rekao je Stanković za TV Arena sport.

U utakmici lakšoj od pripremnih, Zvezda je pobijedila 5:0, uputila 20 udaraca ka golu Mačve naspram nijednog šuta protivnika i imala posjed lopte čak 77 odsto vremena. Tako je i ovaj meč bio nastavak uigravanja ekipe Dejana Stankovića za sezonu 2026/27 i za početak učešća kvalifikacija za Ligu šampiona.

Sljedeća utakmica Zvezdu očekuje u utorak protiv Larnea u Snevernoj Irskoj, u 2. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

"Radili smo na tome da rasporedimo minutažu, da pružimo svakome koliko je dovoljno da se vrati. Seol je odigrao cijeli meč, ali Seol je Seol. Arnautović pola sata, Katai i Čam su igrali poslije povrede. Zadovoljan sam. Tražio sam da bude dinamično, da se ne umrtve. Dali smo mnogo golova, mogli smo više. Nije u tome stvar, poštovali smo plan igre. Čeka nas maraton, očekuje nas duga i naporna sezona", kazao je Stanković.