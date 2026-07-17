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UEFA presjekla: Evo ko sudi Zvezdi i Partizanu u Evropi

UEFA presjekla: Evo ko sudi Zvezdi i Partizanu u Evropi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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"Vječiti" sljedeće sedmice startuju u evropskim takmičenjima.

Ko sudi Crvenoj zvezdi i Partizanu u Evropi Izvor: MN PRESS

UEFA je odredila sudije za utakmice srpskih predstavnika Crvene zvezde i Partizana, na startu evropskih takmičenja. Srpski šampion će u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona odmjeriti snage sa Larnom iz Sjeverne Irske, a pravdu u prvom duelu će dijeliti Rumun Rareš Vidikan.

Pomoćnici će mu biti Aleksandru Korb i George Florin Neasku. Četvrti sudija biće Florin Andrei. Ovidiju Hacegan biće glavni u VAR sobi, dok će mu asistirati Adrian Kostreje.

Meč je na programu u utorak, 21. jula od 21 čas kada će Larn biti domaćin, a revanš se igra sedam dana kasnije na stadionu "Rajko Mitić". UEFA je odredila arbitre i za ovaj duel, a uloga glavnog sudije pripala je Azerbejdžanacu Elčinu Masijevu.

Asistenti će mu biti sunarodnici Elšad Abdulajev i Parvin Talibov i Alijar Agajev. U VAR sobi Holanđanin Klej Ruperti će biti glavni, a pomagaće mu Azerbejdžanac Nikat Ismajili.

Ko sudi Partizanu?

Fudbaleri Partizana svoj evropski put startuju protiv tima iz Luksemburga UNA Strasena, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Kazahstanski arbitar Danijar Sahi će dijeliti pravdu u prvoj okršaju na stadionu Partizana, koji je zakazan za 23. jul od 21 čas.

Asistenti Sakiju uz aut linije biće Jurij Tihonjuk i Samat Tergeusizov, dok je Georgi Čehovski određen za četvrtog sudiju.

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FK Crvena zvezda FK Partizan Liga šampiona Konferencijska liga fudbal

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