Miljenik navijača Crvene zvezde ima novi klub: Hvang prodat za 5.000.000 evra

Reprezentativac Južne Koreje In Bom Hvang napravio veliki transfer u Porto.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde In Bom Hvang bio je tiha želja navijača i u ovom ljetnjem prelaznom roku, ali on neće pojačati tim Dejana Stankovića. Doskorašnji fudbaler Fejnorda i standardni reprezentativac Južne Koreje umjesto u Beograd seli se u Porto, gdje će igrati za jedna od najboljih portugalskih timova.

Kako prenose uticajni mediji iz Portugala, Porto će platiti 5.000.000 evra Fejnordu kako bi u svoje redove privukao fudbalera koji je u dresu Zvezde bilježio impresivne partije. Biće to korak naprijed u karijeri azijskog fudbalera, koji je već godinama isticao da želi da igra u najboljim evropskim ligama.

Pored klubova u rodnoj Južnoj Koreji, Hvang je tokom karijere igrao za kanadski Vankuver u MLS, ruski Rubin iz Kazanja, grčki Olimpijakos, Crvenu zvezdu, Fejnord i sada će nositi dres Porta. Može se reći da je već sakupio zavidno iskustvo u evropskom fudbalu i to u ligama koje su veoma blizu onih najboljih - ali još nije stigao u neki od Top5 šampionata.

Navodno, Hvang je bio blizu odlaska iz Olimpijakosa u Bundesligu, ali je taj transfer propao u samom finišu prelaznog roka. Zbog toga su se pogoršali odnosi na relaciji klub - igrač, pa je In Bom Hvang ubrzo završio u Crvenoj zvezdi koja u drugačijim okolnostima ne bi imala šanse da ga privuče u Beograd.

Period u crveno-bijelim dresovima grčkog i srpskog tima fantastično je koristio, pa je sebi obezbijedio odlazak u Holandiju, a sada će promijeniti boje - nosiće plavo-bijeli dres i sa Portom pokušati da napravi još korak više u karijeri. Portugalski tim redovno se bori za trofeje na domaćoj sceni, a čeka ih i igranje u Ligi šampiona pošto su kao šampioni svoje zemlje obezbijedili direktan plasman.

Tokom boravka u Beogradu Hvang je za Crvenu zvezdu odigrao 42 meča uz šest postignutih golova i 12 asistencija. Učestvovao je u osvajanju duple krune u sezoni 2023/24, a računa mu se i šampionska titula osvojena naredne sezone jer je upisao pet nastupa na početku sezone, prije transfera u Holandiju. Navijači Zvezde su ga obožavali i priželjkivali njegov povratak, ali to nije bilo realno u ovom trenutku.

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Pogledajte 00:22 Hvang korner navijaci Partizan Zvezda Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)