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Crvena zvezda "petardom" nad Mačvom počela sezonu u Superligi Srbije

Crvena zvezda "petardom" nad Mačvom počela sezonu u Superligi Srbije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbaleri Crvene zvezde ubjedljivo savladali Mačvu iz Šapca (5:0) na otvaranju nove sezone.

Zvezda pobijedila Mačvu Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je ubjedljivo savladala Mačvu iz Šapca (5:0) u prvom kolu nove sezone Superlige Srbije.

Tim Dejana Stanković od samog početka je jasno postavio stvari, a u uvodnom dijelu meča centralna figura bio je brazilski napadač Bruno Duarte. Iskusni fudbaler postigao je prvi gol i to već u osmom minutu, zatim je desetak minuta kasnije asistirao Radetu Kruniću, a kasnije je bio u duelu sa Isom Koneom koji je u 33. minutu meča postigao autogol za ubjedljivih 3:0 - što je bio i rezultat na poluvremenu.

U nastavku meča Vasilije Kostov je dva puta tresao mrežu. Prvo je to uradio već tri minuta nakon pauze, kada mu je Duarte servirao loptu na peterac, a zatim i nekoliko minuta prije kraja meča kada se najbolje snašao u kaznenom prostoru nakon odbrane golmana Mačve. Tako je Kostov upisao bolji učinak od Duartea, jer je uz dva gola imao i asistenciju - ali i više minuta na terenu u prvom kolu Superlige.

Crvenu zvezdu nakon prvog meča u sezoni očekuje meč protiv ekipe Larn iz Sjeverne Irske, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a zatim i okršaj protiv Vojvodine u okviru drugog kola Superlige. I taj meč će se igrati na stadionu "Rajko Mitić", nakon što oba tima odigraju evropske mečeve. Ekipa Mačve će u drugoj rundi igrati protiv Partizana.

Izjava Dejana Stankovića

"Radili smo na tome da rasporedimo minutažu, koliko je dovoljno svakome da se vrati. Seol je odigrao cijeli meč, ali Seol je Seol. Arnautović pola sata, Katai i Čam poslije povrede. Zadovoljan sam. Tražio sam da bude dinamično, da se ne umrtve. Dali smo mnogo golova, mogli smo više. Nije u tome stvar, poštovali smo plan igre. Čeka nas maraton, očekuje nas duga i naporna sezona", rekao je Stanković i dodao: "Ono što mi je Krunić rekao, ima razloga za brinu. Poznavajući Radeta, to će se otkloniti sutra. Nastavio je da igra, možda će biti malo bola - ali Rade Krunić je sa bolom na ti".

(MONDO)

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