Zvezda dovela srpski biser za 700.000 evra

Crvena zvezda dovela pojačanje za budućnost - Jovana Mitrovića (17)

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda dovela je talentovanog defanzivca Mladosti iz Lučana Jovana Mitrovića (17) i pobijedila Partizan i Vojvodinu u trci za njegov potpis, objavio je "Sportinjo".

Kadetski reprezentativac Srbije preći će iz Lučana na "Marakanu" za 700.000 evra. Koliko je talentovan pokazuje i to da ga je Mladost prekomandovala u prvi tim kada je imao 16 godina, iako nije u međuvremenu zaigrao za seniorski tim.

Mitrovićev talenat potvrđuje i to što ga je selektor kadetske reprezentacije Igor Matić pozvao za okupljanje svog tima, koji će igrati na Svjetskom prvenstvu u novembru i decembru u Japanu.

Jovan Mitrović rođen je u Valjevu 20. januara 2009. godine i kapiten je kadetske ekipe Mladosti iz Lučana.

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