Zvezda prodala Omrija Glazera: Dobiće pet puta manje novca nego što je željela

Izraelski golman Omri Glazer napušta Crvenu zvezdu i prelazi kod Baraka Bahara u Makabi iz Haife.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Crvena zvezda u prethodnom periodu nije želio da dozvoli da Barak Bahar "tek tako" odvede Omrija Glazera sa Marakane, ali izgleda da je postignut dogovor o transferu izraelskog čuvara mreže. Iskusni golman koji u posljednje vrijeme nije često imao priliku da brani vratiće se u rodnu zemlju i ponovo sarađivati sa bivšim trenerom Zvezde koji ga je svojevremeno i doveo u Beograd u transferu teškom 1,2 miliona evra.

Kako prenosi izraelski "Sport 5", Makabi iz Haife će otkupiti Glazera od Crvene zvezde iako su se nadali da bi golman mogao i kao slobodan igrač da stigne u njihov klub. Srpski šampion svojevremeno je tražio i više od 1.500.000 evra za Glazera, ali će sada dobiti pet puta manje novca - tek 300.000 evra za čuvara mreže koji nije bio u prvom, ali ni u drugom planu.

Glazer će sa izraelskim klubom potpisati višegodišnji ugovor po kojem će zarađivati oko 400.000 evra po sezoni, što je manje od plate koju je imao u Beogradu. Sa druge strane, u Makabiju iz Haife imaće priliku da redovno brani i tako pokuša da se nametne selektoru Izraela, nakon što je izgubio mjesto startera u nacionalnom timu.

Tokom tri godine u Beogradu izraelski čuvar mreže Omri Glazer upisao je 69 nastupa za Crvenu zvezdu. Na početku mandata imao je fenomenalne partije i bio jedan od glavnih aduta crveno-bijelih na evropskim mečevima, ali je njegova forma opadala kako je vrijeme odmicalo. Uticala je na to i teška povreda zbog koje je morao dugo da pauzira, a kasnije i dolazak Mateuša koji je preuzeo mjesto među stativama.

Prethodne sezone Glazer je branio na samo sedam mečeva Crvene zvezde - dvije utakmice u Kupu Srbije i pet utakmica u Superligi, od čega su dvije bile na samom finišu sezone kada nije postojao takmičarski značaj. Ostaće zabilježeno da je Glazer sa Zvezdom osvojio tri "duple krune", što je stvarno dobar rezultat za jedini inostrani angažman koji je imao u karijeri.

Dejan Stanković će u nastavku sezone računati na Mateuša koji je produžio ugovor i ostaje prvi golman tima, dok će mu konkurencija biti srpski čuvar mreže. Ivan Guteša je već dugo u prvom timu, a Savo Radanović je protiv Mačve u prvom kolu Superlige dobio priliku da brani jer je bonus.

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