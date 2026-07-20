Ovo su potencijalni rivali Crvene zvezde u Ligi šampiona

Crvena zvezda je saznala potencijalne rivale u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.
UEFA je objavila moguće rivale Crvene zvezde za treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Ukoliko šampion Srbije uspije da prođe tim Larna iz Sjeverne Irske u drugom kolu kao povlašćeni će imati šest mogućih parova rivala. Žrijeb će se održati od 12 časova.
U žrijebu je 12 parova drugog kola podijeljeno na povlaštene i nepovlaštene. Crvena zvezda je u grupi povlaštenih timova zajedno sa Dinamom, Slovanom, Celjem iz Slovenije, Kairatom, Omonijom, Orhusom iz Danske, albanskom Egnatijom, a ovo su mogući rivali Crvene zvezde:
- Ararat (Jermenija) - Šamrok (Irska)
- Sabah (Azerbejdžan) - KuPS (Finska)
- Vikingur (Island) - Hapoel Ber Ševa (Izrael)
- Mjalbi (Švedska) - Linkoln Red Imps (Gibraltar)
- Levski (Bugarska - Univerzitatea Krajova (Rumunija)
- Ki Klaksvik (Farska ostrva) - Žalgiris (Litvanija)
Crvena zvezda prvo treba da igra sa Larnom 21. jula u gostima, pa 28. u Beogradu. Ukoliko prođe dalje šampion Srbije igraće 4. ili 5. avgusta prvi meč kvalifikacija za treće kolo, a zatim 11. avgusta drugi.
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