Ovo su potencijalni rivali Crvene zvezde u Ligi šampiona

Crvena zvezda je saznala potencijalne rivale u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Izvor: MN PRESS

UEFA je objavila moguće rivale Crvene zvezde za treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Ukoliko šampion Srbije uspije da prođe tim Larna iz Sjeverne Irske u drugom kolu kao povlašćeni će imati šest mogućih parova rivala. Žrijeb će se održati od 12 časova.

U žrijebu je 12 parova drugog kola podijeljeno na povlaštene i nepovlaštene. Crvena zvezda je u grupi povlaštenih timova zajedno sa Dinamom, Slovanom, Celjem iz Slovenije, Kairatom, Omonijom, Orhusom iz Danske, albanskom Egnatijom, a ovo su mogući rivali Crvene zvezde:

Ararat (Jermenija) - Šamrok (Irska)

Sabah (Azerbejdžan) - KuPS (Finska)

Vikingur (Island) - Hapoel Ber Ševa (Izrael)

Mjalbi (Švedska) - Linkoln Red Imps (Gibraltar)

Levski (Bugarska - Univerzitatea Krajova (Rumunija)

Ki Klaksvik (Farska ostrva) - Žalgiris (Litvanija)

Crvena zvezda prvo treba da igra sa Larnom 21. jula u gostima, pa 28. u Beogradu. Ukoliko prođe dalje šampion Srbije igraće 4. ili 5. avgusta prvi meč kvalifikacija za treće kolo, a zatim 11. avgusta drugi.

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