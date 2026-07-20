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Crvena zvezda ne mora u Izrael: Ako Hapoel prođe, prvak Srbije putuje samo 600 kilometara

Crvena zvezda ne mora u Izrael: Ako Hapoel prođe, prvak Srbije putuje samo 600 kilometara

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Žrijeb u Nionu donosi Crvenoj zvezdi teške rivale. Ako prođe Larn, Zvezdu očekuje Hapoel Ber Ševa, koji će igrati u Sombatheljiju.

Crvena zvezda protiv Hapoela Ber Ševa neće igrati u Izraelu Izvor: Shaul Greenfield / Zuma Press / Profimedia

Žrijeb u Nionu donio je Crvenoj zvezdi zanimljive rivale u trećoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona. Ukoliko prođe Larn iz Sjeverne Irske, što se svakako očekuje i to ubjedljivo, Crvena zvezda će igrati sa pobjednikom duela Vikingur (Island) - Hapoel Ber Ševa (Izrael).

Radi se o vjerovatno najtežem mogućem paru na žrijebu, izuzimajući Sabah, a ono što je svakako problematično je i gostovanje ovim klubovima. Island je daleko, u Izraelu je rat, međutim ako Hapoel Ber Ševa prođe - neće igrati na svom stadionu.

Šta ako Hapoel bude rival Zvezde?

Klubovi iz Izraela koji učestvuju u UEFA takmičenjima neće igrati na svojim stadionima kao domaćini. Tako će šampion Izraela igrati svoje mečeve u Mađarskoj - i to ne u Budimpešti. Hapoel Ber Ševa biće domaćin u najstarijem gradu Mađarske - Sombatheljiju. U pitanju je grad u kome igra FK Šabarija i koji je obrazovan još u vrijeme Starog Rima, a sada je praktično na granici sa Austrijom.

Za Hapoel Berševu igraju Kings Kangva, bivši igrač Zvezde (koga doduše hoće Marko Nikolić u AEK-u), kao i Igor Zlatanović (bivši napadač Radnika).

Hapoel Ber Ševa biće domaćin u Sombateljiju prvo u utakmici protiv Vikingura u drugoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona, a ako prođe onda će u ovom gradu čekati i Zvezdu - pod uslovom da dalje prođe prvak Srbije.

Prve utakmice 3. kola kvalifikacija igraće se 4. i 5. avgusta i tu je Zvezda gost, a revanši su sedam dana kasnije.

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FK Crvena zvezda fudbal Liga šampiona

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