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Sve informacije o utakmici Crvene zvezde u Ligi šampiona: Gdje je prenos i za kojih 11 igrača se odlučio Dejan Stanković

Sve informacije o utakmici Crvene zvezde u Ligi šampiona: Gdje je prenos i za kojih 11 igrača se odlučio Dejan Stanković

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda igra u Sjevernoj Irskoj protiv Larna za prolaz u narednu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona.

crvena zvezda larn uzivo prenos livestream najava meca Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda želi u Ligu šampiona. Da bi do toga došla mora da prođe kroz kvalifikacije. Prva prepreka na tom putu je u drugoj rundi protiv Larna. Tima iz Sjeverne Irske koji važi za autsajdera u ovom duelu i to je nešto što crveno-bijeli moraju da dokažu na terenu.

"Rekao sam da nema više pitanja da li smo spremni ili nismo, u Crvenoj zvezdi jednostavno moraš da budeš spreman. Kada će te utakmice doći ne možemo da biramo, na našu sreću ili nesreću dolaze na početku sezone. Sigurno je da bi poslije desetak utakmica to bilo perfektno, kao što imaju ekipe koje ne igraju kvalifikacije, sigurno da bi bilo dosta bolje. Ali mi smo se već na to navikli, tako da ne vjerujem da to može da nam predstavlja toliki problem", rekao je Stanković prije utakmice.

Prvi meč u dvomeču Zvezda igra na gostovanju i tamo će pokušati da naprave dovoljno dobru zalihu pred revanš na "Marakani" koji je na programu 29. jula.

Kad i gdje se igra?

Crvena zvezda i Larn prvi meč od dva meča u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraju večeras u Sjevernoj Irskoj. Meč počinje u 21 čas i igra se na stadionu "Inver Park" koji ima kapacitet od samo 3.000 mjesta.

Gdje je prenos?

Prenos večerašnje utakmice biće na kanalima Arena sport Premijum 1 i na RTS-u. Naravno, kao što ste već i navikli tekstualni prenos biće na MONDU i bićete u mogućnosti da pratite dešavanja sa terena iz minuta u minut.

Za kojih 11 se odlučio Stanković?

Crvena zvezda je prošla pripreme, pa je ubjedljivo pobijedila Mačvu na startu Superlige Srbije (5:0) i Dejan Stanković je imao priliku da vidi na koga sve može da računa. Uz to je i u "posljednji čas" stigao Osman Bukari, mada je jasno da su ekstremno male šanse da će on biti u startnih 11.

Ovako bi trebalo da izgleda startna postava Zvezde za meč u Sjevernoj Irskoj, glavna dilema je da li će početi Kostov ili Čam: Mateus - Seol, Veljković, Eraković, Tiknizjan - Abu Fani, Elšnik - Loizu, Kostov (Čam), Ivanić - Duarte.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

03:40
Stanković pred put u Belfast
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

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Tagovi

FK Crvena zvezda Liga šampiona

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