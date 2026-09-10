Trener Zvezde Albert Rijera poslije kiksa hvalio je nastup svog tima u Surdulici.

Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Albert Rijera hvalio je svoj tim poslije kiksa protiv Radnika u Surdulici (0:0), uz ocjenu da je crveno-bijelima nedostajalo samo to da postignu gol.

"Nedostajao je samo gol. Već se znamo dovoljno i znate moje reakcije poslije poraza, a imali smo samo jedan, kao što i znate da nisam uvijek zadovoljan kada pobijedimo, ali večeras sam zadovoljan. Igrali smo onako kako smo planirali i bio je to tim kakav želim da vidim", rekao je on za TV Arena sport poslije utakmice.

Naglasio je nekoliko dobrih stvari u igri, počev od toga da Radnik Surdulica nije stvorio šansu njegovom timu. Doduše, trebalo bi ipak reći da je domaćin bio izuzetno defanzivno opredijeljen, o čemu je i trener domaćih Zoran Rendulić govorio poslije meča kao o "jedinom načinu" njegovog tima da se suprotstavi Zvezdi.

"U igri bez lopte bili smo fantastični. Mislim da su nam šutnuli jednom na gol sa oko 30-40 metara. To je dobar znak, ne dopuštati šanse. Ipak, da biste dobro igrali, morate da koristite šanse", dodao je Rijera.

"Vama liježe novac, zato neki koštaju 10 miliona"

Vidi opis Zvezda kiksnula u Surdulici, Rijera nizao pohvale: "Veoma sam srećan i zadovoljan, u odbrani - fantastično" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

"Stvarali smo prilike, ali moramo da ih stvorimo više. Nedostajao je samo gol, posljednji pas, malo bolji centaršut... Veoma je jasno i to je ono što ću reći i svojim igračima. Vaši ugovori su vaši, novac liježe na vaš račun. Kada date bolju asistenciju i kada postignete gol, budete i bolje plaćeni. Fudbal tako funkcioniše i to je razlog zašto neki igrači koštaju 10 miliona evra", slikovito je pokušao da objasni Španac.

"Ipak, veoma sam srećan i zadovoljan zbog načina na koji smo igrali. Moramo da prihvatimo da je danas nedostajao taj završni pas, završni detalj i da danas nije bio perfektan. To je fudbal."

Zvezda je i poslije prvog kiksa u sezoni prva na tabeli sa bodom više i odigranom utakmicom manje od drugoplasirane Vojvodine. Sljedeći meč crveno-bijeli će odigrati protiv IMT-a u nedjelju.