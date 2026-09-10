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Zvezda kiksnula u Surdulici, Rijera nizao pohvale: "Veoma sam srećan i zadovoljan, u odbrani - fantastično"

Zvezda kiksnula u Surdulici, Rijera nizao pohvale: "Veoma sam srećan i zadovoljan, u odbrani - fantastično"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Trener Zvezde Albert Rijera poslije kiksa hvalio je nastup svog tima u Surdulici.

Albert Rijera zadovoljan igrom Crvene zvezde protiv Radnika iz Surdulice Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Albert Rijera hvalio je svoj tim poslije kiksa protiv Radnika u Surdulici (0:0), uz ocjenu da je crveno-bijelima nedostajalo samo to da postignu gol.

"Nedostajao je samo gol. Već se znamo dovoljno i znate moje reakcije poslije poraza, a imali smo samo jedan, kao što i znate da nisam uvijek zadovoljan kada pobijedimo, ali večeras sam zadovoljan. Igrali smo onako kako smo planirali i bio je to tim kakav želim da vidim", rekao je on za TV Arena sport poslije utakmice.

Naglasio je nekoliko dobrih stvari u igri, počev od toga da Radnik Surdulica nije stvorio šansu njegovom timu. Doduše, trebalo bi ipak reći da je domaćin bio izuzetno defanzivno opredijeljen, o čemu je i trener domaćih Zoran Rendulić govorio poslije meča kao o "jedinom načinu" njegovog tima da se suprotstavi Zvezdi.

"U igri bez lopte bili smo fantastični. Mislim da su nam šutnuli jednom na gol sa oko 30-40 metara. To je dobar znak, ne dopuštati šanse. Ipak, da biste dobro igrali, morate da koristite šanse", dodao je Rijera.

"Vama liježe novac, zato neki koštaju 10 miliona"

"Stvarali smo prilike, ali moramo da ih stvorimo više. Nedostajao je samo gol, posljednji pas, malo bolji centaršut... Veoma je jasno i to je ono što ću reći i svojim igračima. Vaši ugovori su vaši, novac liježe na vaš račun. Kada date bolju asistenciju i kada postignete gol, budete i bolje plaćeni. Fudbal tako funkcioniše i to je razlog zašto neki igrači koštaju 10 miliona evra", slikovito je pokušao da objasni Španac.

"Ipak, veoma sam srećan i zadovoljan zbog načina na koji smo igrali. Moramo da prihvatimo da je danas nedostajao taj završni pas, završni detalj i da danas nije bio perfektan. To je fudbal."

Zvezda je i poslije prvog kiksa u sezoni prva na tabeli sa bodom više i odigranom utakmicom manje od drugoplasirane Vojvodine. Sljedeći meč crveno-bijeli će odigrati protiv IMT-a u nedjelju.

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Tagovi

FK Crvena zvezda FK Radnik Surdulica Superliga Srbije Albert Rijera

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