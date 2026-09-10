Trener Zvezde Albert Rijera poslije kiksa hvalio je nastup svog tima u Surdulici.
Trener Crvene zvezde Albert Rijera hvalio je svoj tim poslije kiksa protiv Radnika u Surdulici (0:0), uz ocjenu da je crveno-bijelima nedostajalo samo to da postignu gol.
"Nedostajao je samo gol. Već se znamo dovoljno i znate moje reakcije poslije poraza, a imali smo samo jedan, kao što i znate da nisam uvijek zadovoljan kada pobijedimo, ali večeras sam zadovoljan. Igrali smo onako kako smo planirali i bio je to tim kakav želim da vidim", rekao je on za TV Arena sport poslije utakmice.
Naglasio je nekoliko dobrih stvari u igri, počev od toga da Radnik Surdulica nije stvorio šansu njegovom timu. Doduše, trebalo bi ipak reći da je domaćin bio izuzetno defanzivno opredijeljen, o čemu je i trener domaćih Zoran Rendulić govorio poslije meča kao o "jedinom načinu" njegovog tima da se suprotstavi Zvezdi.
"U igri bez lopte bili smo fantastični. Mislim da su nam šutnuli jednom na gol sa oko 30-40 metara. To je dobar znak, ne dopuštati šanse. Ipak, da biste dobro igrali, morate da koristite šanse", dodao je Rijera.
"Vama liježe novac, zato neki koštaju 10 miliona"
Zvezda kiksnula u Surdulici, Rijera nizao pohvale: "Veoma sam srećan i zadovoljan, u odbrani - fantastično"
"Stvarali smo prilike, ali moramo da ih stvorimo više. Nedostajao je samo gol, posljednji pas, malo bolji centaršut... Veoma je jasno i to je ono što ću reći i svojim igračima. Vaši ugovori su vaši, novac liježe na vaš račun. Kada date bolju asistenciju i kada postignete gol, budete i bolje plaćeni. Fudbal tako funkcioniše i to je razlog zašto neki igrači koštaju 10 miliona evra", slikovito je pokušao da objasni Španac.
"Ipak, veoma sam srećan i zadovoljan zbog načina na koji smo igrali. Moramo da prihvatimo da je danas nedostajao taj završni pas, završni detalj i da danas nije bio perfektan. To je fudbal."
Zvezda je i poslije prvog kiksa u sezoni prva na tabeli sa bodom više i odigranom utakmicom manje od drugoplasirane Vojvodine. Sljedeći meč crveno-bijeli će odigrati protiv IMT-a u nedjelju.