Trener Crvene zvezde Albert Rijera zadovoljan i kada njegov tim ne pobjeđuje u Superligi, što se srpskim trenerima rijetko praštalo u prošlosti. Na taj način on kupuje vrijeme za ostatak sezone i viši cilj koji ima u Beogradu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspjeli da savladaju Radnik u Surdulici (0:0) u zaostalom meču trećeg kola Superlige, pa su tek u sedmom meču nove sezone pokvarili maksimalan učinak na domaćoj sceni. Crvena zvezda je prva na tabeli i pitanje je da li će sebi ugroziti put do šampionske titule čak i ako se zaređaju ovakvi rezultati, ali navijači ne mogu da budu spokojni ako se ne pobjeđuju timovi sa sredine tabele.

Nisu navijači Crvene zvezde navikli da se njihov tim muči protiv Radnika iz Surdulice, često komentarima potcjenjujući taj tim. Kao da nije riječ o ekipi koja je prethodne sezone Zvezdi uzela bod i u Beogradu (1:1) i na jugu Srbije (1:1), uz jedan poraz na svom terenu (2:1) ali tek nakon preokreta. To znači da aktuelni šampion Srbije ima samo jednu pobjedu nad Radnikom u posljednja četiri međusobna meča, pa možda Rijerine riječi "Zadovoljan sam" i nisu bez osnova. Znala je Zvezda da odigra i lošije protiv istog rivala.

Vidi opis Kad Rijera kaže "Dobro je", ne misli na Surdulicu: I remi Zvezde je dio plana o Ligi šampiona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Igra je ono što je prioritet za španskog stručnjaka. Sada već imamo niz konferencija na kojima je Albert Rijera istakao da klupskim čelnicima nije obećao pobjede i titule, već način igre u kojem će publika uživati i maksimalnu spremnost za evropske kvalifikacije narednog ljeta. Mnogi će zaključiti da Španac svojim bogatim rječnikom - na više jezika - samo kupuje vrijeme u srpskom fudbalu. Oni drugi će mu ga dati bez obaziranja na to što priča, jer Zvezdi stvarno treba dugoročan projekat nakon što je iscrpila sve druge ideje.

Drugi mandat Vladana Milojevića bio je sasvim pristojan i samo je zakrpio rupe koje su nastale u periodu kada on nije bio tu, drugi mandat Dejana Stankovića pretvorio se u pravu katastrofu tokom ljetnih kvalifikacija, a prvi mandat Alberta Rijere moraće da potraje. Tek ako mandat bude dug, utvrdićemo da li je uspješan ili nije. Rijera kaže da on ekipu sprema za ljeto 2027. godine i kvalifikacije za Ligu šampiona, pa mu tada i treba "stavljati glavu na panj". A ako neko u Evropi ima luksuz da na par mjeseci odloži sjekiru, to je Crvena zvezda - bez obzira koliko je na tabeli blizu Vojvodina ili koliko nije blizu Partizan, šampionska titula ne bi smjela da se dovodi u pitanje.

Treba imati u vidu da fudbaleri Crvene zvezde nisu u potpunosti spremni da se takmiče u domaćem prvenstvu, a tu prije svega mislimo na psihičku pripremu. Nakon što je već stvorena izvjesna bodovna prednost na vrhu, a zatim se dva puta bolno ispalo iz evropskih kvalifikacija, sasvim je očekivano da igračima opadne motivacija. Albert Rijera sebe ističe kao vrhunskog u toj oblasti, pa bi navijači Zvezde umjesto kritika zbog remija u Surdulici trebalo da "jedva čekaju" reakciju svojih miljenika na neuspjehe u domaćim okvirima - koji za sada, nisu bolni.

Crvena zvezda se u Surdulici nije takmičila kao da je u pitanju život ili smrt. Srpski treneri poput Vladana Milojevića ili Dejana Stankovića, blisko povezani sa istorijom kluba, potpuno bi drugačije shvatili taj meč. Poveli bi za Surdulicu i Marka Arnautovića i Vasilija Kostova, stavili u prvu postavu kapitena Mirka Ivanića i govorili svom timu da je remi neuspjeh koji ne može da "zamaskira" dobra igra. Španac je odlučio da testira igrače o kojima još nema formirano mišljenje, da im pomogne da se sami izdignu i da kroz utakmicu shvate šta će od njih tražiti u narednom periodu.

Pored toga što mora da radi na podizanju morala svoje ekipe, Albert Rijera mora i da smanjuje igrački kadar. Kako ne bi dočekao početak takmičenja u Konferencijskoj ligi sa 30 igrača na koje podjednako računa, španski stručnjak kroz mečeve u Superligi mora da vidi ko mu je potreban. Pet utakmica u roku od 14 dana, pa nešto duža pauza za reprezentacije i trebalo bi da zna na čemu. A onda... Tek onda ćemo gledati Crvenu zvezdu kakvu Rijera želi.

Sredinom oktobra izvlačićemo prve zaključke o njegovom radu u srpskom fudbalu, a da oni nisu bazirani samo na trenutnim emocijama i reakcijama koje može da prenese na ekipu tokom utakmice. Ono što fudbalska javnost voli da nazove "trenerski pečat" tek treba u pravom smislu da se pojavi u igri Crvene zvezde. I trebalo bi da bude dovoljno za titulu - nadaju se svi u kancelarijama na stadionu "Rajko Mitić".