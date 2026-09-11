Crvena zvezda potpisala štopera: Na Marakani nisu žalili novac za reprezentativca Srbije

Talentovani štoper Jovan Mitrović nastupa za omladince Zvezde i "orliće".

Izvor: MN PRESS

Talentovani štoper Jovan Mitrović potpisao je svoj prvi profesionalni ugovor sa Crvenom zvezdom. Igrač rođen 2009. godine nastupa za omladinsku selekciju crveno-bijelih i najveća želja mu je da u bliskoj budućnosti debituje za prvi tim.

O kakvom talentu se radi, govori i to da je Zvezda u trci za njegov potpis pobijedila Partizan i Vojvodinu.

"Osjećaj je nevjerovatan, želim da se zahvalim ljudima iz kluba na ukazanom povjerenju, kao i stručnom štabu i saigračima na toploj dobrodošlici. Velika mi je čast i ovo mi je dodatan vjetar u leđa da nastavim da radim", rekao je sedamnaestogodišnjak poslije potpisivanja ugovora.

Ko je Jovan Mitrović?

Jovan Mitrović rođen je u Valjevu 20. januara 2009. godine, a do prelaska na Marakanu bio je kapiten kadetske ekipe Mladosti iz Lučana. Ovog ljeta je prešao u redove crveno-bijelih, a navodno je klub platio sumu od 700.000 evra za njegov transfer.

Koliko je talentovan pokazuje i to da ga je Mladost prekomandovala u prvi tim kada je imao 16 godina, iako nije u međuvremenu zaigrao za seniorski tim.

Mitrovićev talenat potvrđuje i to što ga je selektor kadetske reprezentacije Igor Matić pozvao za okupljanje svog tima, koji će igrati na Svjetskom prvenstvu u novembru i decembru u Japanu.

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