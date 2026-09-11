Na Marakani ne zaboravljaju: Crvena zvezda se oglasila zbog Dejana Stankovića

Crveno-bijeli su uputili čestitku nekadašnjem igraču i treneru.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je čestital 48. rođendan nekadašnjem treneru i legendarnom igraču Dejanu Stankoviću. On je sa velikim uspjehom nosio crveno-bijeli dres, a potom u dva navrata sjedio na klupi srpskog šampiona.

Stanković je najmlađi strijelac i najmlađi kapiten u istoriji i može se reći da je on obilježio jednu eru na Marakani.

"Nekadašnji fudbaler i šef stručnog štaba Crvene zvezde, kapiten, legenda srpskog, italijanskog i evropskog fudbala - Dejan Stanković danas proslavlja 48. rođendan. Tokom igračke karijere Zvezdin legendarni fudbaler je bilježio sjajne rezultate, a u dva mandata je predvodio naš klub kao glavni trener", stoji na zvaničnim nalozima Zvezde uz Stankovićevu fotografiju iz igračkih dana.

Nekadašnji fudbaler i šef stručnog štaba Crvene zvezde, kapiten, legenda srpskog, italijanskog i evropskog fudbala - Dejan Stanković danas proslavlja 48. rođendan. Tokom igračke karijere Zvezdin legendarni fudbaler je beležio sjajne rezultate, a u dva mandata je predvodio naš…pic.twitter.com/BBgBfxrIFq — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk)September 11, 2026

Kako je otišao iz Zvezde?

Dejan Stanković je podlegao pritisku na Marakani. Želio je nešto veliko sa Zvezdom, Liga šampiona je bila glavni cilj, ali na kraju je izgorio u toj želji. Crveno-bijeli su zaustavljeni već na drugoj prepreci u kvalifikacijama za elitno takmičenje, pošto je od njih bio bolji Hapoel Ber Ševa. I ne samo to, tim je izgledao potpuno razbijeno i demoralisano, bez bilo kakve nade da se nešto preko noći promijeni. Sam Stanković je bio svjestan toga, pa je podnio ostavku, koju su u Ljutice Bogdana prihvatili i na njegovo mjesto doveli Alberta Rijeru.

Dejan Stanković je na klupi crveno-bijelih ostvario ukupno 149 pobjeda, 26 remija i 20 poraza.

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