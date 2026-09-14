Legendarni Ben Volas je pred kamerama ispričao da je jedan od razloga zbog kojih je Detroit osvojio titulu bio dolazak Darka Miličića.

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NBA draft 2003. godine se i dan-danas smatra za najbolji svih vremena. Tada je Detroit izabrao Darka Miličića sa druge pozicije. I to ispred igrača poput Karmela Entonija, Krisa Boša, Dvejna Vejda, ispred njega bio je samo Lebron Džejms. U istoj toj sezoni je srpski centar postao šampion, a legendarni Ben Volas je otkrio da je to bio jedan od ključeva uspjeha ekipe Pistonsa.

Jedan od najboljih igrača te ekipe je pred kamerama ispričao da je Darko umnogome razlog za titulu. Godinama se raspravljalo da li je to bila greška, da li je Detroit trebalo da odabere Karmela Entonija, Dvejna Vejda ili bilo kog drugog igrača. Ali, Volas ima drugačije mišljenje i to je svima stavio do znanja.

Vidi opis "Ne bismo osvojili titulu da nismo doveli Darka Miličića": NBA šampion zapušio usta svima pred kamerama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Da smo draftovali Karmela, mislim da ne bismo nikada osvojili titulu, iskreno to kažem. Melo bi htio odmah da igra. Možda bi poremetio timsku hemiju", počeo je Volas.

Zatim je objasnio zašto ima takav stav i zašto je Darko bio pravi izbor.

"Izabrali smo Darka koji je došao i rekao 'ja ne mogu da igram u ovom timu, nisam spreman, umjesto koga ću da igram?'. Zato što je prihvatio svoju ulogu, dozvolio nam je da gradimo tim, da budemo sve jači i eventualno smo osvojili titulu. Da je došao i rekao da hoće da igra, zvao bi agenta, onda bi on zvao Džoa Dumarsa (predsjednik košarkaških operacija prim.out), pa bi Darko pričao sa medijima. Mediji bi nam onda postavljali neka luda pitanja i onda bismo mi odgovorili nešto ludo što bi prenijeli Darku i onda bi bilo ono zavadi pa vladaj."

"To je bila najbolja blokada koju sam vidio"

Ben Wallace says the Pistons would’ve never won an NBA championship had they drafted Carmelo Anthony instead of Darko Milicic



“If we would've drafted Carmelo, I honestly don't think we would’ve ever won a championship. Melo would've wanted to play right away. It would've had the…pic.twitter.com/eVv001a6Fw — dank (@cptdankkk)September 13, 2026

Ben Volas je sa Pistonsima osvojio jedinu NBA titulu i pojasnio je zašto je Miličićev dolazak pomogao cijeloj ekipi. Posebno jednom od saigrača.

"Da smo draftovali Mela, Tejšon Prins nikada ne bi postao igrač kakav jeste. Osvojili smo titulu na osnovu najbolje blokade koju sam ikada vidio u životu, a ja sam izblokirao mnogo šuteva u karijeri. E, to je ono što je činilo taj tim", poručio je Volas.