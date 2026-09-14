Adžić srušio Juventus, Matić ostavio urnebesan komentar: Crnogorac, mrsko mu da se raduje!

Nemanja Matić pružio sjajnu partiju u pobjedi Sasuola nad Juventusom, a onda komentarisao potez Vasilija Adžića poslije pobjedonosnog gola.

Izvor: Emanuele Pennacchio / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Sasuola oduševili su svoje navijače u nedjelju uveče nanijevši Juventusu prvi poraz u sezonu.

Duel na Mapei stadionu stadionu imao je infarkt završnicu pošto je minut prije kraja utakmice Sasuolo poveo, međutim, bio je to tek početak drame.

U prvom minutu sudijske nadoknade Edon Žegora je svojim drugim pogotkom izjednačio na 2:2 i svi na Mapei su već vidjeli kako se ponavlja meč protiv Bolonje u proteklom kolu, a onda je na scenu stupio Vasilije Adžić.

Mladi crnogorski fudbaler u posljednjim sekundama meča matirao je Giljelma Vikarija i tako srušio svoj tim, pošto je u Sasuolo ovog ljeta stigao na pozajmicu upravo iz Juventusa.

Zbog toga se Adžić nije otvoreno radovao pogotku, iako je sve oko njega eksplodiralo, posebno zbog činjenice da je odmah odsviran kraj.

Sasuolo je na svom Instagram nalogu objavio fotografiju nakon pogotka Adžića, a urnebesan komentar ostavio je srpski internacionalac Nemanja Matić.

"Crnogorac, mrsko mu da se raduje", našalio se Matić koji je i sam pružio fantastičnu partiju protiv Juventusa.

Izvor: Instagram/sassuolocalcio

Upravo je on namjestio prvi gol Sasuola poslavši fantastičnu loptu iza odbrane Juventusa koju je u pogodak pretvorio Sebastijano Espozito.

Zanimljivo je da je ovo bila prava osveta "prekobrojnih" jer su sva tri pogotka za Sasuolo postigli igrači na pozajmici. Sebastijano Espozito je pod ugovorom sa Kaljarijem, Kiron Bouvi je pozajmljen iz Verone, a Vasilije Adžić iz Juventusa.