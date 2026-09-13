Adžić uništio Juventus u posljednjoj sekundi! Matić asistent u pobjedi Sasuola i osveti "prekobrojnih"!

Juventus upisao prvi poraz u sezoni, a Sasuolo je slavio na Mapeiju nakon pogotka Vasilija Adžića u posljednjim sekundama. Sva trojica strijelaca za domaće su na pozajmici.

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Ekipa Juventusa ddoživjela je prvi poraz u sezoni i to na najbolniji mogući način.

Dva puta vraćala se ekipa Lučijana Spaletija protiv Sasuola koji je bio na pragu da doživi istu sudbinu kao protiv Bolonje u prošlom kolu, a onda je duel na Mapeiju riješio Vasilije Adžić.

Crnogorski napadač koji igra u Sasuolu kao pozajmljeni igrač Juventusa bukvalno u posljednjim sekundama meča istrčao je kontranapad i matirao Giljelma Vikarija za pobjedu 3:2.

Ime golmana Juventusa neće se pamtiti po intervencijama u ovom nedjeljnom meču, već po tome što je on bio jedini Italijan u startnoj postavi „Stare dame“. Prvi put u istoriji Juventus je izašao sa 10 stranaca u polju, a među njima je bio i Kerim Alajbegović.

Mladi bh. reprezentativac drugu utakmicu zaredom našao se u startnoj postavi, ali nije uspio da "probije led“ u Seriji A. Imao je Alajbegović nekoliko dobrih šansi, par dobrih prilika, ali u dva navrata ispriječio se Arijanet Murić dobrim intervencijama.

Umjesto njega heroj Juventusa je trebao da bude Edon Žegrova, koji je ušao s klupe, a onda dva puta pogađao za izjednačenje, međutim, pravi junaci bili su na suprotnoj strani u zeleno-crnim dresovima.

Juventus se nakon dvije pobjede i remija sa Milanom u nedjelju uveče u Sasuolu našao u nezavidnoj situaciji nakon majstorije Nemanje Matića. Srpski internacionalac pokazao je da itekako ima šta da ponudi i u 39. godini, a u 65. minutu majstorski je podvalio loptu iza odbrane Juventusa za vodeći pogodak Sebastijana Espozita.

Nakon izjednačenja Juventusa preko Žegrove sve je išlo ka podjeli bodova, a onda je uslijedila luda završnica. Minut prije kraja Kiron Bouvi je pogodio za vođstvo Sasuola, da bi Žegrova u 91. minutu vratio na 2:2 i činilo se da će Sasuolo kao i prošlog vikenda protiv Bolonje ostati bez pobjede u sudijskoj nadoknadi.

Alajbegović napustio teren Kerim Alajbegović napustio je teren par minuta prije kraja, iako se nije radilo o klasičnoj povredi. Djelovalo je da se bh. fudbaler požalio da se loše osjeća i Spaleti ga je zamijenio.

Lučijano Spaleti jeste pogodio sa uvođenjem Žegrove, ali je na drugoj strani svoje „džokere“ iskoristio i Alberto Akvilani.

Njegova izmjena u 71. minutu kada su ušli Bouvi i Adžić donijela je i više nego što se očekivalo. Nakon pogotka Adžića u 94. minutu stadion Mapei je „eksplodirao“, a Sasuolo se i bodovno izjednačio sa Juventusom sa sedam bodova iz četiri utakmice.

Zanimljivo je da je ovo bila prava osveta "prekobrojnih" jer su sva tri pogotka za Sasuolo postigli igrači na pozajmici. Espozito je pod ugovorom sa Kaljarijem, Bouvi je pozajmljen iz Verone, a Adžić je član kluba kome je presudio večeras – Juventusa.