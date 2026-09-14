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Sin legende Milana ostao bez vozačke: Donio pobjedu Kaljariju, pa vozio u pijanom stanju!

Sin legende Milana ostao bez vozačke: Donio pobjedu Kaljariju, pa vozio u pijanom stanju!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Danijel Maldini prošao bez povreda u saobraćajnoj nezgodi, ali i bez vozačke.

Danijel Maldini Izvor: Copyright (c) 2023 Ettore Griffoni/Shutterstock. No use without permission.

Fudbaleri Kaljarija u subotu uveče stigli su do pobjede u Bergamu protiv Atalante, a pobjedonosni gol postigao je Danijel Maldini iz penala.

Sin legende Milana, Paola Maldinija, očigledno se poslije ovog trijumf amalo opustio, ali i pretjerao, pošto je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi vozeći svoj porše.

Iako je njegov advokat italijanskim medijima koji su objavili vijest o saobraćajnoj nezgodi odmah saopštio da je “Danijel dobro i da nema nikakvih povreda”, nije sve bilo tako bezazleno.

Italijanska agencija ANSA objavila je da je mladi Maldini bio pozitivan na alko-testu, doduše tek nešto više od dozvoljene granice.
Na prvom testu imao je 0.91 promil alkohola u krvi, na drugom 0,89 a dozvoljena granica je 0,8 promila.

Fudbaler Kaljarija je ipak ostao bez vozačke dozvole, a u bolnici su mu tokom ljekarskih pregleda urađeni dodatni testovi krvi i provjere na druge supstance, objavili su italijanski mediji.

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Danijel Maldini

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