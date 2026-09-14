Bertomeu ne vjeruje u NBA Evropu: To nema veze sa realnošću...

Nekadašnji dugogodišnji prvi čovjek Evrolige Đordi Bertomeu izrazio je ozbiljne rezerve prema finansijskom modelu NBA Evrope, posebno kada je riječ o ogromnim iznosima koji se pominju za ulazak u novo takmičenje.

Izvor: MN PRESS

NBA liga je za franšize u novoj evropskoj ligi prema najnovijim informacijama tražila između 500 miliona i milijardu dolara, a Bertomeu smatra da takve cifre trenutno ne odgovaraju stanju evropske košarke.

"Po mom mišljenju, procjene na nivou koji pominjete ne odgovaraju realnosti košarke u Evropi. Ako bi to bilo izvodljivo, prva posljedica bila bi gotovo potpuna zamjena sadašnjih vlasnika klubova novim vlasnicima, odnosno investitorima", rekao je Bertomeu i dodao:

"Jasno je da sadašnji klubovi nemaju kapacitet da prihvate takve procjene. Ostaje da se vidi i da li su fudbalski klubovi spremni da ulažu toliko novca u svoje košarkaške sekcije."

Bertomeu upozorava i na argument da bi tako velika ulaganja mogla da se isplate kroz duži vremenski period.

"Ako je odgovor da će investicija biti profitabilna tek na veoma duge staze, moramo da imamo na umu da je sport veoma dinamičan, a sportska industrija se lako mijenja. Pravljenje prognoza za tako dug period sa sobom nosi mnogo neizvjesnosti."

Ipak, prema informacijama iz pregovora, već postoje ponude koje dostižu čak milijardu dolara, što pokazuje da interesovanje potencijalnih investitora postoji uprkos Bertomeuovim rezervama.

Nekadašnji direktor Evrolige govorio je i o tržištima na kojima evropska košarka nikada nije uspela da napravi veliki iskorak, posebno Velikoj Britaniji.

"Evroliga je uvijek imala jasnu ideju da košarka mora da izađe iz tradicionalnih tržišta. U prve dvije sezone imali smo tim u Londonu, iako taj pokušaj nije uspio. Kasnije smo Tursku uveli među najvažnija tržišta, a Bajern Minhen sam pozvao još prije nego što je ušao u prvu njemačku ligu."

Kao najveći neiskorišćeni prostor vidi upravo britansko tržište.

"Napredovalo se u Francuskoj i Njemačkoj, ali ne i u Velikoj Britaniji, niti u skandinavskim zemljama. Ni Italija više nema težinu kakvu je nekada imala u evropskoj košarci."