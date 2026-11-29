Egipatski napadač Muhamed Salah bio je centralna figura trijumfa Trabzonspora na gostovanju kod CSKA u Sofiji (2:1) u okviru četvrtog kola Konferencijske lige, ali je pored sjajne partije na terenu pažnju javnosti privukao i nesvakidašnjim gafom po završetku susreta.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iako je turski tim gubio poslije autogola Sidnija Kabrala, Salah je u 69. minutu donio izjednačenje, da bi u trećem minutu sudijske nadoknade asistirao Noi Saviolu za potpuni preokret i velike bodove Trabzonspora.

Međutim, prava zabava za navijače uslijedila je ispred stadiona. Napuštajući objekat u pratnji obezbjeđenja, Salah je očigledno bio pod utiskom pobjede i nije previše obraćao pažnju kuda ide, pa je bez razmišljanja zakoračio pravo u autobus domaćeg tima, u kojem su već sjedjeli fudbaleri CSKA.

Igrači bugarske ekipe odmah su mu dobacili i skrenuli pažnju da je promašio prevoz, nakon čega se Egipćanin samo nasmijao, okrenuo i napustio vozilo kako bi se uputio ka autobusu svojih saigrača.

Snimak ove situacije ekspresno se proširio društvenim mrežama, a ljubitelji fudbala odmah su pronašli objašnjenje za njegovu zbunjenost. Pošto je autobus bugarskog kluba crvene boje, mnogi su se našalili da je devetogodišnji boravak u Liverpulu očigledno ostavio traga, te da Salah i dalje instinktivno ulazi u sve što je crveno.

Tako je iskusni golgeter, osim po golu i asistenciji za vrijednu evropsku pobjedu, veče u Sofiji obilježio i jednim od najsimpatičnijih trenutaka u karijeri.

Salah got onto the wrong team bus after Trabzonspor game vs CSKA Sofia Did he see red and think he was still with Liverpool https://t.co/MIv5tqtzc4 — Anything Liverpool (@AnythingLFC_)November 28, 2026

(MONDO)