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Konferencijska liga je laka za Mohameda Salaha: Odmah se "upisao", a Zvezda ga čeka na Marakani

Konferencijska liga je laka za Mohameda Salaha: Odmah se "upisao", a Zvezda ga čeka na Marakani

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Muhamed Salah je sa Trabzonom uspješno debitovao u Konferencijskoj ligi, postigavši gol protiv KuPS-a u Finskoj

Mohamed Salah dao gol za Trabzon protiv KuPS-a Izvor: (Mika Kylmäniemi/Lehtikuva via AP)

Egipatski napadač Muhamed Salah i njegov Trabzon raspucano su ušli u Konferencijsku ligu. Na gostovanju finskom klubu KuPS, Egipćanin je bio jedan od strijelaca za ubjedljivih 3:0 turskog tima već do 47. minuta.

Salah debituje u Konferencijskoj ligi i debitovao je u njoj očekivano efikasno. Pogledajte gol Egipćanina u Finskoj: 

Pogledajte

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Mohamed Salah daje gol na KMohamed Salah daje gol na Kups Trabzonsporups Trabzonsport
Izvor: Screenshot/+Live 11
Izvor: Screenshot/+Live 11

Salah je došao ovog ljeta u Tursku za ogroman novac (godišnju platu od 17 miliona) i u dosadašnjih 10 utakmica dao je osam golova, uključujući i večerašnji. U narednim kolima sjajni centarfor će sa Trabzonom u Evropi igrati protiv Hartsa 22. oktobra, Frajbuga 5. novembra, zatim protiv CSKA u Sofiji 26. novembra, a zatim i protiv Jabloneca kod kuće, 10. decembra.

U posljednjem kolu ligaške faze, Trabzon će predvođen Salahom gostovati Crvenoj zvezdi na "Marakani" 17. decembra.

Uz evropske nastupe, Trabzon u turskom prvenstvu takođe igra na Salahov "pogon" i trenuno je petoplasirani.

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Tagovi

fudbal Trabzonspor Mohamed Salah Konferencijska liga

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