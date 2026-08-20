Prešao hiljade kilometara zbog Salaha: Dječak ostavio idola bez daha, njihov susret obišao svijet

Mohamed Salah je voljen u kom god klubu bio, a dječak iz Liverpula to je i dokazao

Izvor: Screenshot/Twitter/@Succedervictor

Fudbalska ikona Mohamed Salah, u kom god klubu igrao, imaće armiju vernih navijača. Čak i da je nema, podrška koju dobija od malog Ajzaka Kirnija veoma mu znači. Mladi navijač odlučio je da pređe dalek put kako bi posetio fudbalsku legendu na treningu.

Dečak čija ljubav prema egipatskom fudbaleru traje godinama, o čijim se susretima veoma često pisalo, sad je rešio da poseti Salaha u Turskoj. Ajzak, koji ima Volf-Hiršhornov sindrom, postao je poznat fudbalskoj javnosti, ponajviše zbog ljubavi koju gaji prema Salahu. Snimak iz 2024. godine, kad su ga Salah i Van Dajk posjetili u školi, obišao je svet i bio je podjednako emotivan kao i ovaj koji je nedavno osvanuo na društvenim mrežama.

Pogledajte emotivan susret Salaha i njegovog vjernog navijača:

Mohamed Salah talking about young Liverpool fan Isaac Kearney visiting him at Trabzonspor:



Honestly, when I saw little Isaac walk onto the training pitch in Trabzon, I couldn’t believe it. This kid has been supporting me and Liverpool for years, always there with that big…pic.twitter.com/aEFvCDwcgx — Succeder (@Succedervictor)August 20, 2026

Ajzak je stigao u Trabzon, nosio je dres kluba Mohameda Salaha, a na putu do omiljenog fudbalera dobio je i nekoliko poklona - dres kluba odmah je obukao. Na snimku možemo vidjeti da je Egipćanin oduševljen dolaskom vjernog navijača, a odmah su uslijedili osmijesi i zagrljaj zbog susreta.

"Kad sam ugledao malog Ajzaka na treningu u Trabzonu, bio sam potpuno iznenađen. Već godinama me prati i pruža mi podršku, baš kao i Liverpulu, a svaki put me dočeka sa ogromnim osmijehom i iskrenom ljubavlju prema fudbalu. Saznanje da je sa porodicom prešao toliki put samo da bi me iznenadio posebno me je dirnulo. Upravo zbog ovakvih trenutaka fudbal jeste nešto posebno. Ajzaku, hvala ti, prijatelju. Uljepšao si mi boravak u Turskoj i učinio ovaj dan nezaboravnim. Uvijek ćeš biti dio naše porodice", rekao je Salah poslije susreta.