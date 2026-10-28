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Autogolovi donijeli pobjedu Interu u Veneciji: Sinovi Dekija Stankovića prvi put jedan protiv drugog!

Autogolovi donijeli pobjedu Interu u Veneciji: Sinovi Dekija Stankovića prvi put jedan protiv drugog!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbaleri Intera zabilježili su osmu pobjedu ove sezone u Seriji A na prilično neobičan način - oba pogotka na meču postigli su igrači Venecije!

Inter slavio u Veneciji autogolovima Aleksandar i Filip Stanković na suprotnim stranama prvi put Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Inter se vratio na vrh italijanske Serije A poslije trijumfa u devetom kolu i to na gostovanju u Veneciji.

VENECIJA - INTER 0:2 (0:0)

Izabranici Kristijana Kivua su do tri boda stigli pogocima fudbalera domaće ekipe Venecije i to u drugoj polovini drugog poluvremena, kada su vlastitu mrežu pogađali Argentinac Matijas Moreno (79. minut) i Nigerijac Akor Adams (81. minut).

Ovaj meč osim po autogolovima ostaće upamćen i po Aleksandru Stankoviću, reprezentativcu Srbije, koji je prvi put bio starter u milanskoj ekipi, ali je na poluvremenu zamijenjen Hakanom Čalhanogluom.

Izvor: Tiziano Ballabio / Zuma Press / Profimedia

Osim toga, prvi put je u odrasloj karijeri nastupio protiv rođenog brata Filipa Stankovića, koji je čuvar mreže venecijanske ekipe, ali nije mogao da spriječi poraz svog tima.

Podsjetimo, obojica Dekijevih sinova ponikla su u omladinskoj školi Intera, ali su im se seniorski putevi razišli kroz pozajmice i transfere, što je na kraju dovelo do toga da se u elitnom rangu italijanskog fudbala nađu na suprotnim stranama terena.

Inter se tako vratio na lidersku poziciju koju ima zbog bolje gol razlike u odnosu na drugoplasirani Lacio.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

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Tagovi

Serija A Inter Venecija Dejan Stanković Filip Stanković Aleksandar Stanković

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