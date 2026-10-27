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Veliki problem za Inter: Lautaro Martinez propušta "Derbi dela Madonina"

Veliki problem za Inter: Lautaro Martinez propušta "Derbi dela Madonina"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Argentinac neće biti spreman za veliki milanski derbi predstojećeg vikenda.

Lautaro Martinez povrijeđen, ne igra protiv Milana Izvor: Giuseppe Maffia/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Inter neće moći da računa na svog kapitena u "Derbiju dela Madonina" protiv Milana. "Nerazurima" prvo slijedi gostovanje Veneciji u srijedu (18.30), a zatim derbi protiv gradskog rivala.

Za Kristijana Kivua došlo je vrijeme da vaga opcije oko rotacije, promjena i izbora tima, uz konstantan pogled na zdravstveni bilten. Nekoliko igrača je i dalje van stroja, uključujući kapitena Lautara Martineza.

"San Siro" će u subotu, 31. oktobra u 20.45, većinski biti obojen u boje Milana, s obzirom na to da su "rosoneri" domaćini u derbiju. Kapiten i vođa Intera Lautaro Martinez propustiće ovu utakmicu jer se neće oporaviti na vrijeme od povrede mišića butine koju je zadobio nakon poraza od Briža, a zbog koje je već propustio četiri meča.

Kertis Džons, Džon Stouns i Benžaman Pavar blizu su povratka, ali će sva trojica sigurno propustiti sutrašnji meč protiv Venecije. Niko od njih nije trenirao sa ekipom i ostaju "pod posmatranjem" uoči derbija.

Prvo protiv Venecije

Izvor: Isabella BONOTTO / AFP / Profimedia

Derbi jeste važan, ali ni Venecija se ne smije potcijeniti. To bi moglo da donese određene rotacije, mada ne prevelike. Očekuje se da Manuel Akanđi dobije zasluženi odmor, pri čemu bi Karlos Augusto ponovo zauzeo bočnu poziciju u posljednjoj liniji sa tri igrača, dok se Alesandro Bastoni vraća u srce odbrane.

Hakan Čalhanoglu takođe bi mogao ponovo da odmori kako bi bio na 100 odsto za derbi, dok bi šansu mogao da dobije Aleksandar Stanković. U napadu bi Markus Tiram mogao da počne na klupi i odigra najviše 30 minuta, dok bi u startnoj postavi umjesto njega zaigrao tandem Pio Espozito-Boni.

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Tagovi

Inter Milan Lautaro Martinez Serija A Derbi dela Madonina

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