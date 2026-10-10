Inter se poigrao sa Parmom: Sučić pokrenuo mašineriju, sve gotovo za pola sata

Za 30 minuta "nerazuri" otklonili sve nedoumice.

Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia

Parmi ni promjena trenera i povratak Alberta Đilardina u klub, ovaj put ne kao igrača već šefa stručnog štaba, nisu pomogli u duelu sa Interom.

"Nerazuri" su bili raspoloženi u meču šestog kola Serije A i već za pola sata riješili pitanje pobjednika. Sve je krenulo od sjajnog pogotka Petra Sučića u 13. minutu, kada je nekadašnji fudbaler Zrinjskog iskoristio nonšalanciju u odbrani rivala i lijepo pogodio za 1:0.

| GOAL: PETAR SUCIC OPENS THE SCORING FOR INTER!WHAT A TERRIBLE DEFENSIVE MISTAKE BY PARMA! EMBARRASSING!Inter 1-0 Parma. https://t.co/h3bebp3TFw — TheGoalsZone (@TheGoalsZone)October 10, 2026

Nakon toga su se nadovezali golovi Hakana Čalhanoglua iz penala, te Markusa Tirama, pa je već u 31. minutu na semaforu stajalo 3:0.

Očekivali su navijači na "Đuzepe Meaci" još ubjedljiviji trijumf i debakl gostiju, ali je tim Kristijana Kivua "povukao ručnu", pa se u preostalih sat vremena mreže nisu tresle.

Sačuvali su fudbaleri Intera snagu za utorak, kada će na istom mjestu ugostiti belgijski Klub Briž u drugom kolu Lige šampiona. Iako je pružio dobru partiju, Inter je na otvaranju sezone u evropskoj eliti poražen kao gost od Real Madrida (1:2), pa će sada imati idealnu priliku da pred domaćom publikom dođe do prvih bodova u Ligi šampiona.



