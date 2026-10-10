logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Inter se poigrao sa Parmom: Sučić pokrenuo mašineriju, sve gotovo za pola sata

Inter se poigrao sa Parmom: Sučić pokrenuo mašineriju, sve gotovo za pola sata

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Za 30 minuta "nerazuri" otklonili sve nedoumice.

Inter, Petar Sučić Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia

Parmi ni promjena trenera i povratak Alberta Đilardina u klub, ovaj put ne kao igrača već šefa stručnog štaba, nisu pomogli u duelu sa Interom.

"Nerazuri" su bili raspoloženi u meču šestog kola Serije A i već za pola sata riješili pitanje pobjednika. Sve je krenulo od sjajnog pogotka Petra Sučića u 13. minutu, kada je nekadašnji fudbaler Zrinjskog iskoristio nonšalanciju u odbrani rivala i lijepo pogodio za 1:0.

Nakon toga su se nadovezali golovi Hakana Čalhanoglua iz penala, te Markusa Tirama, pa je već u 31. minutu na semaforu stajalo 3:0.

Očekivali su navijači na "Đuzepe Meaci" još ubjedljiviji trijumf i debakl gostiju, ali je tim Kristijana Kivua "povukao ručnu", pa se u preostalih sat vremena mreže nisu tresle.

Sačuvali su fudbaleri Intera snagu za utorak, kada će na istom mjestu ugostiti belgijski Klub Briž u drugom kolu Lige šampiona. Iako je pružio dobru partiju, Inter je na otvaranju sezone u evropskoj eliti poražen kao gost od Real Madrida (1:2), pa će sada imati idealnu priliku da pred domaćom publikom dođe do prvih bodova u Ligi šampiona.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Serija A Inter Parma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC