Albanac iz Prištine je prva legenda Crvene zvezde i Barselone: O borbi njega i Dijega Maradone pričao cijeli svijet

Petrit Fejzula je bio najbolji pivot Jugoslavije i najbolji igrač cijele decenije u Crvenoj zvezdi. A onda je u Barseloni vodio najtežu bitku zajedno sa Dijegom Maradonom.

Izvor: MN Press/ Joel ROBINE / AFP / Profimedia

Petrit Fejzula je bio jedan od najboljih rukometaša svijeta u svoje vrijeme i sigurno najbolji rukometaš Crvene zvezde do tada u njenoj istoriji. Kada je došao u Barselonu, nije ni sanjao da će zbog bolesti da izgradi veliko prijateljstvo sa Dijegom Armandom Maradonom.

Bio je 22. decembar 1982. godine kada je "El Pais" izvjestio da dva najbolja igrača Barselone imaju hepatitis. Jedan je bio najbolji fudbaler Barselone Dijego Armando Maradona koji je obolio od hepatitisa tipa A, a drugi je najbolji rukometaš Barselone Petrit Fejzula koji je obolio od hepatitisa tipa B. Cijela Katalonija i Španija pratile su liječenje dva majstora koji su isti dan izašli iz bolnice!

"Oporavili smo se zasebno, ali smo zajedno došli na pregled kada smo otpušteni. Zajedno smo se izliječili i ova situacija je učvrstila naše prijateljstvo. Zvali su nas da urade reportažu o nama zajedno i to su uspomene koje ostaju zauvijek", rekao je Fejzula jednom prilikom, kada se i oprostio od Maradone.

"Žao mi je što moram da pričam o ovom mladom momku koji više nije među nama. Kada smo potpisali ugovore 1982. godine u Barseloni, on je otišao u fudbalski, a ja u rukometni tim. Maradona je tada imao 22 godine i praktično je još uvijek bio dječak koji se igra na terenu."

Njihova slika obišla svijet

Nije Barselona tada bila najveći rukometni klub na svijetu kao što je to sada slučaj. Imali su nekoliko titula u domaćem šampionatu, a tek sa dolaskom Fejzule u ekipu su uspjeli da osvoje svoje prve evropske trofeje. A Petrit. koji je počeo u Obiliću. je došao pravo iz Crvene zvezde i odmah je upoznao Maradonu.

"Stalno sam ga pratio do stadiona kada sam imao priliku. On je tu bio dvije sezone, a ja jednu više od njega. Od tada se ispostavilo da je jedan od najvećih. Desilo se da smo se razboljeli u isto vrijeme i dok smo radili taj intervju šalili smo se o tome, a Maradona se stalno igrao sa loptom. U jednom trenutku sam mu oteo loptu i držao sam je u ruci. Bio je jako šarmantan, zabavan za razgovor", rekao je Fejzula koji i danas živi u Barseloni.

U Zvezdi nije bilo boljeg, a ni u Barsi

Vidi opis Albanac iz Prištine je prva legenda Crvene zvezde i Barselone: O borbi njega i Dijega Maradone pričao cijeli svijet Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/Partidos Históricos de Balonmano PartHistBM/Screenshot Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/Partidos Históricos de Balonmano PartHistBM/Screenshot Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/Partidos Históricos de Balonmano PartHistBM/Screenshot Br. slika: 6 6 / 6 AD

Petrit Fejzula je ponikao na Kosovu u Obiliću, a onda je prešao u Crvenu zvezdu 1970. godine. Bio je lider ovog tima i postao je reprezentativac. Nakon četiri godine koje je proveo u Dinamu iz Pančeva vratio se najbolji jugoslovenski pivot u Zvezdu 1980. godine, a nakon Ivana Snoja i Zdravka Matulića i Branislav Pokrajac ga je zvao u nacionalni tim. Uspio je da osvoji srebro na Svjetskom prvenstvu 1982. godine u generaciji sa Momirom Rnićem, Jovicom Elezovićem, Miletom Isakovićem, Zdravkom Zovkom, Veselinom Vujovićem i Mirkom Bašićem, a onda je otišao u Barselonu.

Barselona je prije njega imala samo četiri domaće titule i tri osvojena kupa, a onda je sa Petritom Fejzulom kao ključnim igračem i Valerom Riverom kao trenerom osvojila dva evropska trofeja u dvije godine.

Prvi Barsin evropski trofej Barselona – Sloga 24:21 (13:7) Barselona, 25. mart 1984. Palau Blaugrana. Gledalaca 3.000. Sudije: Antonsen i Bolstadt (Norveška). BARCELONA: Herrero, Félix, Cabanas (7), Castellví, Uría (5), Wunderlich (3), Serrano (4), Sagalés (1), Casasayas (1), Fejzula (3), Sala, Melo, Félix. Trener: Valero Rivera. SLOGA BOSNAPREVOZ: Đurđić, Dokić (5), Matijević (1), Stojić (1), Memić (3), Zubak (1), Jovović (2), Žepčan, Brkić (3), Helić (5), Čačić, Radomirović. Trener: Josip Glavaš.

Prvo je njegov tim savladao Slogu iz Doboja u finalu Kupa pobjednika kupova 1984. godine uz tri gola Petrita Fejzule, a onda je naredne godine i u dvomeču pao CSKA iz Moskve. Kada je Fejzula otišao nazad u Crvenu zvezdu Barsa je nastavila da dominira pa je i 1986. osvojila Kup pobjednika kupova.

Fejzula je nakon toga jedne sezone bio trener Crvene zvezde i tehnički direktor mlađih selekcija Jugoslavije, a onda se preselio nazad u Španiju gdje i danas živi.