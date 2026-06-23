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Barselona potpisala Slovenca do 2030. godine: Donio im Ligu šampiona i zaslužio svaki evro

Barselona potpisala Slovenca do 2030. godine: Donio im Ligu šampiona i zaslužio svaki evro

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Blaž Janc je poslije fantastične sezone potpisao novi ugovor sa Barselonom.

Blaž Janc Izvor: Franziska Gora/Jan Huebner / imago sportfotodienst / Profimedia

Barselona je osvojila Ligu šampiona, a samo nekoliko dana kasnije osigurala je jako bitan potpis. Slovenac Blaž Janc je produžio ugovor sa klubom iz Katalonije do 2030. godine. 

To znači da će kičma tima ostati na okupu jer je pivot Ludovig Fabregas takođe produžio ugovor na još četiti godine, dok je francuski bek Timoti Engesan produžio ugovor do 2029.

I bek i krilo i golgeter i dodavač

Janc je karijeru počeo u Celju za koje je igrao do 2017. godine, zatim je tri sezone bio u Kjelceu, a onda je od 2020. u Barseloni. Ove sezone je osvojio svoju četvrtu titulu u Ligi šampiona sa klubom.

Pokriva jednako dobro mjesta desnog krila i desnog beka, a ove sezone je imao više minuta pored Dike Mema na mjestu u bekovskoj liniji. U finalu protiv Dejana Milosavljeva, Mijajla Marsenića i njihovog Fihsea dao je šest golova i imao pet asistencija, pa je tako bio jedan od ključnih igrača Barselone.

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RK Barselona Rukomet

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