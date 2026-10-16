logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zna se ko prvi postaje nova franšiza Evrolige: Nisu ni Zvezda, ni Partizan, a ni Napoli

Zna se ko prvi postaje nova franšiza Evrolige: Nisu ni Zvezda, ni Partizan, a ni Napoli

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Evroliga je objavila plan o franšizama, a prva nova ekipa je Valensija koja će platiti 50 miliona evra za status franšize.

Valensija prva dobila franšizu Evrolige Izvor: Irina R H/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Evroliga je danas objavila desetogodišnji plan koji se tiče budućnosti ovog takmičenja, uz velika ulaganja i promjene koje će poboljšati nivo košarke u Evropi, a jedna od najvažnijih stvari tiče se pretvaranja klubova u franšize. Tako su svi aktuelni vlasnici "A" licenci postali franšize, a uskoro bi trebalo da bude proglašeno još osam novih, nakon što se 13 klubova prijavilo na konkursu za takav status.

Prema informacijama portala "Encestando" iz Španije, prva nova ekipa koji će se priključiti kao franšiza je Valensija, koja će za to platiti 50 miliona evra, saopšteno je. To znači da je Valensija bila "brža" od Partizana, Crvene zvezde i Napolija koji se najviše spominjao posljednjih dana.

Dogovor na čekanju zbog NBA Evrope

Evroliga je trebalo još na sastanku na Komu da proglasi nove franšize, međutim zbog ultimatuma NBA Evrope - koja ih ne želi u zajedničkom takmičenju - ta odluka je prolongirana.

Njoj su interesantni samo klubovi i to u Milanu, Rimu, Madridu, Barseloni, Londonu, Mančesteru, Parizu, Lionu, Berlinu, Minhenu, Istanbulu i Atini. Dakle, bez našeg Beograda, uz podsećanje da neki od ovih gradova - veze nemaju s košarkom i da bi tek trebalo da dobiju klubove.

Svih 13 klubova vlasnika "A" licenci (Olimpija Milano, Real Madrid, Barselona, Fenerbahče, Efes, Panatinaikos, Olimpijakos, Makabi Tel Aviv, Bajern, Asvel, Baskonija, Žalgiris i CSKA Moskva) i novih osam mesta čekaju i naši Crvena zvezda i Partizan, kao i pomenuta Valensija, Napoli Virtus, Pariz, Hapoel Tel Aviv, PAOK, Dubai, London Lajonsi, Maksima Roma, Aris i Hapoel iz Jerusalima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga KK Valensija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC