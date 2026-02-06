logo
"Postoji problem sa Vasom Micićem i stručnim štabom": Izraelci javljaju zašto se raspala igra Hapoela

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Izraelski mediji javljaju da su loši mečevi Hapoela dijelom nastali zbog odnosa Vasilija Micića i stručnog štaba.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Hapoel iz Tel Aviva posljednjih nekoliko nedjelje ne predstavlja kaznenu ekspediciju Evrolige kao što je to bio slučaj o prije nekoliko nedjelje. Zbog toga je klub u krizi rezultata, spominje se i otkaz trenera Dimitrisa Itudisa, a mediji u Izraelu prenose i druge probleme u timu, navodno Vasilije Micić nije u dobrim odnosima sa stručnim štabom.

Portal Sport 5 oglasio se o situaciji u klubu, a akcenat je stavio na reprezentativcu Srbije i jednim od najskupljih pojačanja u Evroligi. Vasilije Micić je glavna tema medija, odnosno njegov odnos sa stručnim štabom. Prema izvještajima izraelskih medija, djeluje da Micić i treneri nisu na istoj talasnoj dužini.

"Postoji problem sa Vasilijem Micićem", prenio je ovaj portal.

"Nema sumnje da je riječ o vrhunskom igraču, ali trenutno mu je teško da pokaže sve svoje kvalitete. Između njega i stručnog štaba postoji određeni nesklad, što se primjećuje posljednjih nedjelja. Situacija stvara tenziju i može uticati na njegovu igru", dodaje se.

Međutim, ako je Vasilije Micić problem, ovaj mediji zna ko nije. U prvi plan istao je bivšeg igrača partizana Jama Madara. "Ponekad postoji problem sa voljom kod određenih igrača, ali ne i kod (Jama) Madara, koji uvijek daje maksimum", dodaje se.

Kriza u Hapoelu nastala je od poraza koji je Partizan nanio ovom klubu u 24. kolu Evrolige. Nakon toga slavili su Bajern, pa Crvena zvezda i zatim Valensija. A, ekipa iz Izraela vezala je pet poraza u posljednjih šest utakmice, te tamošnji mediji tvrde da se Dimitrisu Itudisu zbog toga "trese stolica". Grčki strateg, prema navodima, moraće da pobijedi Hapoel Jerusalim, ako želi da ostane na čelu ekipe.

(MONDO)

