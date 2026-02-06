Crvena zvezda - Makabi, uživo: Veliki snovi se ostvaruju večeras u Areni

Crvena zvezda i Makabi sastaju se u 27. kolu Evrolige
Crvena zvezda dočekuje Makabi u 27. kolu Evrolige, a meč počinje u 20 sati. Crveno-bijeli bi eventualnom pobjedom mogli da napreduju na tabeli Evrolige i ponovo budu u vrhu elite.
Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut...
Zvezda ima posebnog navijača u Areni
Nekadašnji as Zvezde Markus Vilijams dolazi na utakmicu protiv Makabija. Legendarni plej će uživo pratiti duel srpskog i izraelskog kluba i tako održati nedavno dato obećanje.
Obradović: Očekujem da pobijedimo i dominiramo
"Igramo protiv veoma opasnog protivnika. To je ekipa koja je svima zadavala probleme, evo sada i protiv Partizana gdje nisu možda sjajno igrali, ali su i pored toga pobijedili. Statistika kaže da je to najbolja ekipa u pozicionom napadu. Svi se kreću, vrlo su atipični, uvijek je bio problem da spremimo tim za ekipu kao što je Makabi. Imaju mnogo opcija iz iste početne kretnje. Iako znaš koga treba zaustaviti, nije lako zbog ’slip’ kretnji. Igramo kod kuće. Očekivanja su, naravno, uvijek ne samo da pobijedimo, već i da dominiramo. Ali, najvažnije je prije svega pobijediti. Desilo se i emotivno pražnjenje posle utakmice sa Hapoelom. Od ekipe sam zahtjevao samo fokus, jer je potrebno 40 minuta koncentracije", rekao je Saša Obradović na posljednjem treningu pred meč.
Tabela Evrolige
Dobro došli!
Crvena zvezda dočekuje Makabi u 27. kolu Evrolige u meču koji počinje u 20 sati. Dešavanja sa susreta možete pratiti iz minuta u minut uz MONDO lajv tekstualni prenos.