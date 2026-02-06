logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda - Makabi, uživo: Veliki snovi se ostvaruju večeras u Areni 0
Evroliga uživo Partizana Makabi prenos
Evroliga uživo Partizana Makabi prenos
0

Crvena zvezda - Makabi, uživo: Veliki snovi se ostvaruju večeras u Areni

Crvena zvezda i Makabi sastaju se u 27. kolu Evrolige

Crvena zvezda dočekuje Makabi u 27. kolu Evrolige, a meč počinje u 20 sati. Crveno-bijeli bi eventualnom pobjedom mogli da napreduju na tabeli Evrolige i ponovo budu u vrhu elite.

Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut...

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
18:56

Zvezda ima posebnog navijača u Areni

Nekadašnji as Zvezde Markus Vilijams dolazi na utakmicu protiv Makabija. Legendarni plej će uživo pratiti duel srpskog i izraelskog kluba i tako održati nedavno dato obećanje.

18:50

Obradović: Očekujem da pobijedimo i dominiramo

"Igramo protiv veoma opasnog protivnika. To je ekipa koja je svima zadavala probleme, evo sada i protiv Partizana gdje nisu možda sjajno igrali, ali su i pored toga pobijedili. Statistika kaže da je to najbolja ekipa u pozicionom napadu. Svi se kreću, vrlo su atipični, uvijek je bio problem da spremimo tim za ekipu kao što je Makabi. Imaju mnogo opcija iz iste početne kretnje. Iako znaš koga treba zaustaviti, nije lako zbog ’slip’ kretnji. Igramo kod kuće. Očekivanja su, naravno, uvijek ne samo da pobijedimo, već i da dominiramo. Ali, najvažnije je prije svega pobijediti. Desilo se i emotivno pražnjenje posle utakmice sa Hapoelom. Od ekipe sam zahtjevao samo fokus, jer je potrebno 40 minuta koncentracije", rekao je Saša Obradović na posljednjem treningu pred meč.

18:49

Tabela Evrolige



Standings provided by Sofascore

18:48

Dobro došli!

Crvena zvezda dočekuje Makabi u 27. kolu Evrolige u meču koji počinje u 20 sati. Dešavanja sa susreta možete pratiti iz minuta u minut uz MONDO lajv tekstualni prenos.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije