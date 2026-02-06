Crvena zvezda - Makabi, uživo: Veliki snovi se ostvaruju večeras u Areni

Crvena zvezda i Makabi sastaju se u 27. kolu Evrolige

Crvena zvezda dočekuje Makabi u 27. kolu Evrolige, a meč počinje u 20 sati. Crveno-bijeli bi eventualnom pobjedom mogli da napreduju na tabeli Evrolige i ponovo budu u vrhu elite.

Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut...