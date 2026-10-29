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Bomba na pomolu: Džabari Parker se vraća u Evroligu i dobija novi pasoš

Bomba na pomolu: Džabari Parker se vraća u Evroligu i dobija novi pasoš

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Doskorašnji košarkaš Partizana je pred povratkom u Španiju.

Džabari Parker se vraća u Evroligu i dobija novi pasoš Izvor: MN PRESS

Američki krilni centar Džabari Parker nedavno je raskinuo saradnju sa Partizanom, ali mogao bi ekspresno da se vrati u Evroligu. Kako prenosi španski "Encestando", nekada drugi pik sa NBA Drafta pregovara sa Baskonijom.

To nije sve, radi se na tome da dobije pasoš jedne od zemalja koje su pod "Kotonu sporazumom", što znači da se u ACB ligi ne bi vodio kao strani igrač.

Kotonu sporazum podrazumijeva dogovor zemalja Evropske unije sa državama iz Afrike, Kariba i Pacifika. U svakom slučaju, tim iz Vitorije je trenutno jedini koji je zainteresovan da ga angažuje i izvjesno je da će saradnja uskoro biti ozvaničena.

Kako se Parker rastao sa Partizanom?

Džabari Parker je trebalo da bude najveće pojačanja Partizana u prošloj sezoni koja se umalo završila katastrofom. Željko Obradović je otišao, Đoan Penjaroja je uspio koliko-toliko da popravi situaciju, ali za Parkera nije bilo boljih dana ni po njegovom dolasku. Španac i Amerikanac su prethodno sarađivali u Barseloni, pa je trener crno-bijelih znao šta tačno od njega može da očekuje i ubrzo ga je potpuno otpisao.

Polusezonu je proveo u Huventudu na pozajmici, ali španski klub nije imao finansijskih sredstava da ga zadrži i otkupi njegov bogati ugovor. Parker je najskuplji igrač u istoriji Partizana, po ugovoru je zarađivao 2,5 miliona po sezoni, da bi ovog oktobra konačno došlo do raskida ugovora na obostrano zadovoljstvo.

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Džabari Parker

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