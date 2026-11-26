Srpski centar Nikola Jokić se prisjetio svojih početaka u NBA ligi i odgovarao na pitanja o svojoj karijeri.

Izvor: Screenshot/Twitter/@NBA

Najbolji NBA košarkaš Nikola Jokić je poslije više od 10 godina karijere u najjačoj ligi na svijetu dobio zanimljiva pitanja. Srpski centar je stao pred kamere i pokušao da se prisjeti najranijih dana u Denveru. Iznenađujuće, ali srpski centar vrlo dobro poznaje svoju istoriju u klubu, iako često djeluje kao da ne mari za takve stvari.

Voditelj: "Postavićemo nekoliko pitanja Nikoli Jokiću iz kviza. Zahvaljujući kome je u karijeri upisao prvu asistenciju ?"

?" Nikola Jokić: "Moja prva asistencija u karijeri... Igrao sam sa klupe, da nije možda... Vil Barton? Vil Barton ".

". Voditelj: "Da, tako je. Protiv koje dvije ekipe si tokom karijere zabilježio tripl-dabl uz stoprocentan učinak iz igre i sa linije za slobodna bacanja?"

iz igre i sa linije za slobodna bacanja?" Nikola Jokić: "Znao sam da će biti neko takvo pitanje. Stvarno ne znam. Možda Finiks?"

Voditelj: "Ne. Memfis i Lejkersi ."

." Nikola Jokić: "Nisam bio ni blizu."

Voditelj: "Tokom kog mjeseca si najviše puta bio proglašen za najboljeg igrača mjeseca u NBA ligi?"

mjeseca u NBA ligi?" Nikola Jokić: "Februara?"

Voditelj: "Neposredno prije toga."

Nikola Jokić: "Stvarno?"

Voditelj: "Da, januara ."

." Nikola Jokić: "Mislio sam da je zbog toga što je to kratak mjesec, znaš, manje utakmica tokom mjeseca."

Voditelj: "Koja su trojica igrača u istoriji NBA lige zabilježila utakmicu sa najmanje 20 poena, 20 skokova i 20 asistencija?"

Nikola Jokić: "Rasel Vestbruk."

Voditelj: "Tako je."

Nikola Jokić: "20 poena... Ja imam jednu takvu utakmicu."

Voditelj: "Da."

Nikola Jokić: "Da nije i Oskar Robertson?"

Nikola Jokić i nije tako loše prošao na kvizu o sebi i igračima u NBA ligi, za razliku od trenutnog poretka na tabeli. Iako smo navikli da je Denver u vrhu, trenutno je sedmi tim na Zapadu i ima skor od 10-6. Tim iz Kolorada ne izgleda sjajno od početka sezone, iako se činilo da će biti vrlo dominantan, makar na osnovu predsezone.

Šta je rekao Nikola Jokić?

S obzirom na to da tim vrlo često gubi kod kuće, mediji su Jokića upitali šta je razlog tom ishodu. "Šta moramo da promijenimo? Vjerovatno moramo da budemo spremni da igramo, mislim da je to", počeo je Jokić.

Nagetsi su imali 18 izgubljenih lopti, uz veoma loš šut za tri (12/39, 30,8 odsto). "Mislim da smo bili spremni, bili smo tu, loše smo šutirali loptu, nismo dobro završavali, previše izgubljenih lopti je bilo. Oni (Dalas) su takav tim koji se često nalazi na liniji pasa, mi nismo dobro dodavali loptu, oni su trčali i trčali i teško je zaustaviti takve poene."

Na kraju je Nikola upitan i zašto ekipa ima toliko problema da pobijedi kod kuće. "Ne znam, stvarno ne znam. Za mene je svaki meč isti, ne znam zašto se to tako dešava", zaključio je Jokić na jednoj od najkraćih konferencija koju je ikad održao, trajala je manje od dva minuta.