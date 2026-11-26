Fudbaleri Železničara iz Pančeva na diobi drugog mjesta u Superligi, sa Vojvodinom.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Železničara iz Pančeva savladali su Radnički u Nišu (2:0) u odgođenom meču 14. kola Superlige Srbije. Nakon ovog trijumfa, osmog u nizu za trenera Radomira Kokovića, "Dizelka" je na tabeli elitnog ranga srpskog fudbala poravnata sa Vojvodinom koja je do sada bila drugoplasirani tim.

Impresivna serija Železničara iz Pančeva počela je 11. septembra i traje već više od dva i po mjeseca! Tokom tog perioda ekipi iz Pančeva niko nije uspio da uzme ni bod u Superligi Srbije, ali su potpuno neočekivano eliminisani iz Kupa Srbije od trećeligaša, Tekstilca iz Odžaka.

Što se tiče meča u Nišu, njega su odlučili inostrani fudbaleri. Prvo je Kvaku Karikari postigao gol u 12. minutu nakon asistencije Miloša Pantovića, a zatim je David Ankej u 72. minutu postavio konačan rezultat, nakon asistencije Nikole Jovanovića.

Ovako je bilo u Nišu:

Vidi opis Železničar iz Pančeva ima osam uzastopnih pobjeda: Stigli su do drugog mjesta u Superligi Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Pančevci su sada stigli Vojvodinu na drugom mjestu tabele, ali još ne mogu da kažu da su izjednačeni sa novosadskim timom. Jedini međusobni meč ove jeseni izgubili su od Vojvodine (1:0) u Novom Sadu, a trenutno imaju i malo lošiju gol-razliku od svog rivala za drugo mjesto.

Ipak, čini se da ćemo u Srbiji imati potpuno neočekivanu borbu za drugu poziciju na tabeli. Crvena zvezda ima 11 bodova više, IMT je na čak devet bodova manje, a Vojvodina i Železničar su na istom - po 35 bodova nakon 16 odigranih mečeva u Superligi.

Do kraja jesenjeg dijela prvenstva Vojvodina i Železničar imaju po dvije utakmice, a zatim će odmjeriti snage u prvom meču proljećnog kola. Pančevci će biti domaćini tog meča i imaće priliku da se nametnu kao drugi najbolji tim u Srbiji.