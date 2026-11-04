“Marakana” drugi najopasniji stadion na svijetu, u Top 10 i “Maksimir”

Ugledni italijanski list “Korijere delo Sport”, objavio je listu od 10 stadiona širom svijeta na kojima gostujuće ekipe prolaze kroz pravi pakao.

Izvor: MN PRESS

Izbor čuvenog sportskog lista "Korijere dele Sport" obuhvata kultna fudbalska borilišta poznata po fanatičnim navijačima, ekstremnom pritisku s tribina i istoriji nasilja. Među njima su se našla i dva stadiona s prostora bivše Jugoslavije - beogradska “Marakana”, odnosno stadion “Rajko Mitić”, zauzeo je visoko drugo mjesto, dok je zagrebački “Maksimir” uvršten na desetu poziciju.

1. Bombonjera (Boka Juniors, Buenos Ajres)

Izvor: Profimedia



Jednostavno nema konkurencije. Nekadašnji dom Diega Armanda Maradone ubjedljivo je stadion s kojeg je izvući živu glavu primarni cilj; osvajanje tri boda gotovo pada u drugi plan. Kapacitet od 49.000 mjesta, tribine toliko strme da izazivaju vrtoglavicu i publika za koju je reći da je neprijateljski nastrojena, prilično blag izraz. A kada se igra derbi protiv River Plate, stadion se pretvara u istinski pakao. Zvanični naziv mu je Estadio Alberto J. Armando, no za sve je to - La Bombonjera.

2. Marakana (Crvena zvezda, Beograd)

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović



Stadion nazvan po Rajku Mitiću, velikom bivšem fudbaleru Crvene zvezde i prvoj pravoj zvijezdi srpskog kluba, u narodu je poznat kao “Marakana”, što je nadimak očigledno inspirisan kultnim stadionom u Rio de Žaneiru. Vječiti derbi protiv Partizana nema premca u Evropi po neprijateljstvu i, prije svega, nasilju. Iako tim više nije na nivou iz vremena kada je s ekipom u kojoj su igrali Dejan Savićević, Robert Prosinečki, Vladimir Jugović i Siniša Mihajlović, osvojio Kup evropskih šampiona 1991. u Bariju pobjedom nad Olimpikom iz Marseja, i iako je “Marakana” izgubila dio svoje nekadašnje magije, i dalje važi za jedno od najtežih gostovanja na svijetu.

3. De Kujp (Fejenord, Roterdam)

Izvor: Teresa Kröger /M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia



Naziv De Kuip u prevodu znači „Kada“, a upravo je to mjesto gdje gosti moraju dati sve od sebe kako bi ostali na površini. I ovdje su tribine izuzetno strme, posebno iza golova, gdje Fehenordovi navijači, poznati kao Het Legioen (Legija), nikada ne prestaju s pjesmom. Kada zagrme svoju himnu „Hand in Hand“, buka postaje zaglušujuća.

4. Stadion Ali Sami Jen (Galatasaraj, Istanbul)

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Godinama je Turska bila zemlja u kojoj je vladala košarka, uz Efes, Ulker, a potom i Fenerbahče. Danas je fudbal u potpunosti preuzeo primat, a dom Galatasaraja najneprijateljskiji je teren u zemlji. Može primiti oko 55.000 gledalaca koji navijaju od 1. do 90. minuta. Derbi protiv Fenera zaokružen je crvenom bojom, ili tačnije obilježen crvenim krstom... Ni lokacija nimalo ne pomaže: Dom Galate spada među najmanje privlačne dijelove Istanbula. Zbog sponzorskih prava, stadion danas zvanično nosi ime Rams Park.

5. Den (Milvol, London)

Izvor: Tom Cusden/PPAUK / imago sportfotodienst / Profimedia



Mračne godine engleskog fudbala obilježene huliganima odavno su prošlost. Domaća navijačka grupa bili su Milvol Bušvekersi, zloglasni po neredima u Lutonu 1985. ili Birminemu 2002. Danas je atmosfera znatno drugačija, ali izlazak na travnjak stadiona “Dena” i dalje izaziva trnce.

6. Vestfalen (Borusija Dortmund, Njemačka)

Izvor: VITALII KLIUIEV / imago sportfotodienst / Profimedia



Ko ne zna za čuveni „Žuti zid“? Poslužio je čak i kao inspiracija za novi stadion Milana, koji ima za cilj da replicira strminu viđenu na Signal Iduna Parku, domu Borusije Dortmund, na obje svoje tribine iza golova. Riječ je o gotovo potpuno stojećoj tribini (uostalom, ko tamo uopšte sjedi?), koja stvara efekat pravog živog zida o koji su se razbili mnogi protivnici.

7. Mohamed V (Radža Kazablanca, Maroko)

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Derbi Botola Pro lige, najvišeg ranga marokanskog fudbala, protiv gradskog rivala Vidada, jedna je od onih utakmica koje morate doživjeti barem jednom u životu. Stadion u Kazablanci, lokalno poznat kao Donor, prima 48.000 gledalaca. Grin Bojs i Igls, lokalne navijačke frakcije ultrasa, ubrajaju se među najmoćnije i najorganizovanije na svijetu.

8. Međunarodni stadion u Kairu (Al Ahli i Zamalek, Egipat)

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Rekordnih 120.000 gledalaca na finalu Afričkog kupa nacija 1986. godine predstavlja afrički rekord koji vjerovatno nikada neće biti oboren. Za Afrički kup nacija 2006. - čiji je domaćin i osvajač takođe bio Egipat - kapacitet je smanjen na 75.000, ali je atmosfera ostala podjednako užarena. Stadion dijele dva najuspješnija egipatska kluba, Al Ahli i Zamalek, među kojima vlada duboko ukorijenjena netrpeljivost. Nakon tragedije na stadionu u Port Saidu 2012. godine (na utakmici domaćeg Al Masrija i Al Ahlija), uvedena su rigorozna ograničenja prisustva na utakmicama domaće lige, zbog čega je nekadašnji naboj donekle izblijedio.

9. Stadion Vojska Poljske (Legija Varšava, Poljska)

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Stadion Poljske vojske, zvanično nazvan po maršalu Jozefu Piłsudskom, dom je jedne od najvatrenijih i najradikalnijih navijačkih baza u Evropi. Brojne epizode nasilja i redovne sankcije UEFA zbog rasizma i izgreda obilježavaju domaće mečeve Legije. Nemojte dopustiti da vas zavara njegov kapacitet od „samo“ 30.000 mjesta - pritisak koji stvaraju domaći navijači ogroman je.

10. Stadion Maksimir (Dinamo Zagreb, Hrvatska)

Izvor: Michael Zemanek/BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia



Nakon što je ušao u istoriju po neredima 1990. godine na utakmici između Dinama i Crvene zvezde - onoj koju je obilježio udarac Zvone Bobana policajca usred tenzija koje su ubrzo dovele do rata na Balkanu i raspada Jugoslavije - Maksimir je danas izgubio dio svog nekadašnjeg (perverznog) šarma. Razlog leži i u tome što je tribina nasuprot glavne i dalje zatvorena zbog oštećenja pretrpljenih u zemljotresu iz marta 2020. godine. Kapacitet je smanjen s okvirnih 35.000 na oko 25.000 sjedećih mjesta. Održavanje faktora zastrašivanja i neprijateljske atmosfere tako je ostalo isključivo u rukama njihovih ultra-radikalnih navijača, Bed Blu Bojsa.

(MONDO)