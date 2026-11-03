logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rijera organizovao roštilj za fudbalere Zvezde!

Rijera organizovao roštilj za fudbalere Zvezde!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trener Zvezde Albert Rijera organizovao je roštilj za fudbalere Zvezde da bi ojačao timski duh pred važan evropski meč.

Albert Rijera napravio roštilj za igrače Crvene zvezde Izvor: crvenazvezdafk.com

Trener Crvene zvezde Albert Rijera organizovao je svom timu mali "tim-bilding" u utorak. Prvotimci i članovi stručnog štaba pekli su roštilj u klupskom hotelu i proveli zajedničko vrijeme mimo obaveza, da bi jačali timski duh.

Uprkos lošem vremenu, prvotimci i treneri crveno-bijelih roštiljali su, a trener je htio da tako nagradi sve, zadovoljan radom na treninzima.

Rijera je ovim gestom želio da opusti i odobrovolji igrače pred evropski meč protiv Inter Eskaldesa u četvrtak (18.45) na "MarakanI" u 3. kolu Konferencijske lige.

Crveno-bijeli poslije dva kola imaju jedan bod, dok je tim iz Andore bez bodova, jer je u prvom kolu izgubio od Mjalbija 2:0, a u drugom od Univerzitetea Krajove 1:3. Sa druge strane, ekipa Alberta Rijere je u uvodna dva kola izgubila od Lugana 3:2 i odigrala neriješeno protiv Kopenhagena 2:2.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Albert Rijera roštilj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC