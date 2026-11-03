Rijera organizovao roštilj za fudbalere Zvezde!

Trener Zvezde Albert Rijera organizovao je roštilj za fudbalere Zvezde da bi ojačao timski duh pred važan evropski meč.

Izvor: crvenazvezdafk.com

Trener Crvene zvezde Albert Rijera organizovao je svom timu mali "tim-bilding" u utorak. Prvotimci i članovi stručnog štaba pekli su roštilj u klupskom hotelu i proveli zajedničko vrijeme mimo obaveza, da bi jačali timski duh.

Uprkos lošem vremenu, prvotimci i treneri crveno-bijelih roštiljali su, a trener je htio da tako nagradi sve, zadovoljan radom na treninzima.

Rijera je ovim gestom želio da opusti i odobrovolji igrače pred evropski meč protiv Inter Eskaldesa u četvrtak (18.45) na "MarakanI" u 3. kolu Konferencijske lige.

Crveno-bijeli poslije dva kola imaju jedan bod, dok je tim iz Andore bez bodova, jer je u prvom kolu izgubio od Mjalbija 2:0, a u drugom od Univerzitetea Krajove 1:3. Sa druge strane, ekipa Alberta Rijere je u uvodna dva kola izgubila od Lugana 3:2 i odigrala neriješeno protiv Kopenhagena 2:2.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!