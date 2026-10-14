Napadač Jovan Milošević smatra da bi mlada reprezentacija Srbije u punom sastavu imala dobre šanse da stigne do završnice Evropskog prvenstva koje naredne godine organizuju Srbija i Albanija.

Izvor: MN PRESS

Evropsko prvenstvo za igrače do 21 godine zajedno će organizovati Srbija i Albanija, a ukoliko kockice slože tim Zorana "Bate" Mirkovića mogao bi da bude i među favoritima za osvajanje medalje. Na tom Evropskom prvenstvu mogu da igraju fudbaleri rođeni 2004. godine i kasnije, a Srbija ima niz odličnih igrača u tom uzrastu - seniorskih reprezentativaca i internacionalaca.

Među njima je i bivši fudbaler Vojvodine i Partizana, napadač Jovan Milošević. On ima veliku želju da zaigra za Srbiju na Evropskom prvenstvu, a sa svojim prijateljima već je počeo i da okuplja ekipu koja bi mogla da stigne do završnice. Bio bi to spektakularan izlazak generacije iz mlađih kategorija i potpuno priključivanje seniorskom timu.

Vidi opis Jovan Milošević: "Već skupljam ekipu, Srbija može do medalje na Evropskom prvenstvu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Možda je malo smiješno, ali par drugara i ja smo već počeli da okupljamo ekipu, počeli smo da vrbujemo i po prvom timu... Ja bih stvarno volio da zaigram. Najviše na svijetu bih volio da se mi svi skupimo. To mi je jedna od najvećih želja - da ta naša generacija 2005/2006 bude kompletna, da se svi okupimo, odigramo to prvenstvo posljednji put. Ako se skupimo svi, ja sam poprilično siguran da možemo do medalje", kaže talentovani napadač Jovan Milošević za televiziju "Arena sport".

Očigledno će Zoran Mirković imati slatke muke kada bude došlo vrijeme da se pravi spisak za Evropsko prvenstvo. Na njemu bi pored Miloševića mogli da se nađu njegovi prijatelji iz Partizana Ugrešić i Dragojević, zatim Zvezdini Milosavljević, Maksimović, Kostov, pa Mihajlo Cvetković, Mihailo Ivanović... Čak i Aleksandar Stanković koji i dalje ima pravo da bude mladi reprezentativac.

Šta je Milošević rekao o seniorskoj reprezentaciji?

Napadač Jovan Milošević bio je dio seniorske reprezentacije Srbije na okupljanju u septembru i oktobru, ali kod Veljka Paunovića nije igrao. Upisana su sva četiri poraza, ali je talentovani fudbaler vidio i pozitivne stvari - smatra da nacionalni tim pripada A diviziji.

"Imamo odlične igrače i veoma dobar tim. Na tom nivou, u A grupi, razliku prave detalji. Kvalitetom nismo toliko iza tih 'velikih' nacija, ali da određene detalje moramo da ispravimo kako bismo mogli ravnopravno da im pariramo. Ubijeđen sam da pripadamo A grupi. Da li ćemo to pokazati borbom kroz najvišu grupu ili možda kroz borbu u B grupi? To nema nikakve veze, kvalitetom zaslužujemo A ligu, jer na kraju dana, nismo ni slučajno došli do nje", rekao je Jovan Milošević.

Milošević ističe i da je teška pozicija u kojoj se nalazi selektor Veljko Paunović, ali da vjeruje u njegov rad, način na koji se bori sa pritiskom i pozitivan stav prema svemu što se događa.

"Ne znam, ali sigurno da mu nije lako. To je drugačija vrsta pritiska i posla u odnosu na dosadašnja iskustva. Nije mu lako, ali vjerujem da se dobro nosi sa pritiskom. On uvijek ide uzdignute glave i ne vjerujem da će imati problema da podnese sve. Mislim da je on prijatno osvježenje za reprezentaciju", zaključio je napadač.