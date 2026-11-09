Bata Mirković okupio srpske talente: Jovan Milošević i Veljko Milosavljević sa "orlićima"

Mlada reprezentacija Srbije se priprema za Evropsko prvenstvo 2027, sa Jovanom Miloševićem i Veljkom Milosavljevićem među talentima.

Izvor: MN PRESS

Mlada (U-21) reprezentacija Srbije nastavlja sa pripremama za Evropsko prvenstvo 2027, na kome će Srbija biti jedan od domaćina. Nakon uspješnih oktobarskih provjera sa mladom selekcijom Rusije i olimpijskom selekcijom Iraka, vlada dobro raspoloženje među izabranicima selektora Zorana Mirkovića.

Pred Orlićima su dvije provjere, posljednje pred žrijeb na kome će saznati imena rivala i koje će evropske selekcije ugostiti u našoj zemlji. Srbija se u novembarskom prozoru sastaje sa selekcijama Sjeverne Makedonije, 12. novembra u Novom Sadu, i Poljske, 17. novembra u Španiji.

Selektor Zoran Mirković okupio je svoje izabranike u prijepodnevnim časovima u Novom Sadu, a u poslijepodnevnim časovima odrađen je i prvi trening u Sportskom centru FK Vojvodina "Vujadin Boškov".

"Dobro je da imamo široku bazu igrača, posebno mi je drago da su nam se priključili neki od reprezentativaca koji su dugo vremena odsustvovali zbog povreda. Očekuju nas dvije utakmice – sa Sjevernom Makedonijom i Poljskom. Od momaka očekujem da budu motivisani i orni za rad. Imamo devet ili deset igrača koji su u A selekciji, a imaju pravo nastupa za mladu reprezentaciju, to je lijepo vidjeti. Imamo ozbiljnog rivala u vidu Poljske, koja će učestvovati na Evropskom prvenstvu. Imali su samo jedan poraz i to od Italijana u posljednjem meču kvalifikacija. Radi se o kvalitetnoj ekipi, koja igra atraktivan fudbal, postižu dosta golova i fizički su spremni, jaki i brzi. Sigurno da će to biti odličan test za nas. Sjeverna Makedonija se nije plasirala na evropski šampionat, pa je sada u formiranju selekcije koja će igrati naredne kvalifikacije, uz fudbalere koji su u našem godištu. Predstoje nam dvije odlične provjere.”

Srbija će u četvrtak od 14.00 časova na stadionu ”Karađorđe” u Novom Sadu ugostiti selekciju Sjeverne Makedonije. Ulaz na pomenutu utakmicu je besplatan, a direktan prenos možete pratiti na kanalima TV Arena Sport.

Spisak igrača U-21 reprezentacije Srbije

GOLMANI : Luka Lijeskić (Radnički 1923), Bogdan Matijašević (Novi Pazar), Vuk Draškić (OFK Beograd Mozzart Bet);

: Luka Lijeskić (Radnički 1923), Bogdan Matijašević (Novi Pazar), Vuk Draškić (OFK Beograd Mozzart Bet); ODBRANA : Veljko Milosavljević (Bornmut), Stefan Leković (Estrela Amadora), Bojan Kovačević (Kadiz), Petar Petrović (Šturm Grac), Viktor Radojević (Montreal), Stefan Bukinac (Jang Bojs), Ognjen Mimović (Fenerbahče), Uroš Tegeltija (Železničar);

: Veljko Milosavljević (Bornmut), Stefan Leković (Estrela Amadora), Bojan Kovačević (Kadiz), Petar Petrović (Šturm Grac), Viktor Radojević (Montreal), Stefan Bukinac (Jang Bojs), Ognjen Mimović (Fenerbahče), Uroš Tegeltija (Železničar); VEZNI RED : Matija Popović (CSKA Moskva), Milan Kolarević (Vojvodina), Jovan Mijatović (Ajntraht Braunšvajg), Uroš Miladinović (Čukarički), Aleksa Kuljanin (Železničar), Nemanja Trifunović (Partizan), Matija Mitrović (Vitorija Gimaraeš), Matija Stejpanović (Moreirense), Jovan Milosavljević (Malme);

: Matija Popović (CSKA Moskva), Milan Kolarević (Vojvodina), Jovan Mijatović (Ajntraht Braunšvajg), Uroš Miladinović (Čukarički), Aleksa Kuljanin (Železničar), Nemanja Trifunović (Partizan), Matija Mitrović (Vitorija Gimaraeš), Matija Stejpanović (Moreirense), Jovan Milosavljević (Malme); NAPAD: Marko Lazetić (Noa), Jovan Milošević (Braga), Miloš Luković (Kajzerslautern).

(MONDO)